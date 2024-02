Stadt Rain ehrt Menschen, die gestalten - nicht nur konsumieren

Plus Beim Neujahrsempfang stehen Bürgerinnen und Bürger im Fokus, die sich für ihre Heimat engagieren - besonders einer. Der Laudator macht es spannend, um wen es sich handelt.

Mit einem herzlichen Willkommensgruß an 2024 startete die Stadt Rain nun auch offiziell ins neue Jahr. Festlich, fröhlich, feierlich und freudig ging es im Bayertorsaal zu, als Bürgermeister Karl Rehm rund 150 Vertreter des öffentlichen Lebens dort um sich scharte. Amtierende Ehrenbriefträger, besondere Repräsentanten wie auch Überraschungsgäste begrüßte er in seiner spritzigen Eröffnung und stellte dabei augenzwinkernd den internationalen Charakter der Feier fest. Weitest gereister Besucher war nämlich sein Amtskollege Laszlo Kreisz aus der ungarischer Partnerstadt Taksony. Aber auch Holland und Österreich waren vertreten.

Im Mittelpunkt freilich standen verdiente Bürger aus der Lechstadt selbst, die durch vielfältige Initiativen dazu beitragen, Rain lebens- und liebenswert zu erhalten. Die infrastrukturelle Qualität der Kommune war 2023 erneut mit der Verwirklichung zahlreicher Projekte durch Verwaltung und Politik gestärkt worden, die Karl Rehm auflistete. Doch unverzichtbar sei auch das bürgerschaftliche Engagement - gerade inmitten aktueller Krisen unserer Welt. Denn "viele Menschen und viele Taten auf unterschiedlichsten Gebieten bilden ein starkes Gewölbe, unter dem es sich gut und sicher leben lässt". Der Appell des Bürgermeisters: "Helfen wir alle zusammen, die spürbaren Veränderungen in eine gute Richtung zu lenken."