Übergekochte Kartoffeln sorgen in Rain für Feuerwehreinsatz

Ein vergessener Topf auf dem Herd hat für Aufregung in Rain gesorgt. Während die Feuerwehr anrückte, saß die Bewohnerin (92) nichtsahnend am Sofa.

Vergessene Kartoffeln auf dem Herd haben am Samstagabend in Rain einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 19.30 Uhr löste ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Erlenweg aus. Die 92-jährige Bewohnerin hörte das aber nicht, weil sie im Wohnzimmer wegen lauter Musik den Warnton nicht hörte. Doch eine Nachbarin reagierte und versuchte die Seniorin zu verständigen, die aber auch auf Klingen an der Haustür nicht reagierte.

Die Feuerwehr gelangte über die Balkontür ins Haus in Rain

Also informierte die Nachbarin die Feuerwehr Rain, die umgehend mit 25 Einsatzkräften ausrückte. Die Floriansjünger konnten über eine geöffnete Balkontüre in die Wohnung gelangen und stellten dort die Bewohnerin wohl behalten auf ihrem Sofa fest. In der Küche stand ein Topf mit Kartoffeln auf dem Herd, der übergekocht war und leicht rauchte. Außer dem Schrecken ist aber nicht passiert. (AZ)