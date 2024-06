Unbekannter zertrümmert Schaukästen von SPD und CSU

Der Täter richtete Schaden in Höhe von rund 500 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 8 und 20.30 Uhr zwei Schaukästen in der Münchner Straße in Rain zertrümmert. Wie die Polizei Rain mitteilt, hat er die beiden vorderen Glasscheiben mit einem harten Gegenstand eingeschlagen. In den beiden Schaukästen waren politische Informationsplakate des hiesigen SPD-Ortsvereins sowie des CSU-Ortsverbands ausgestellt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen dieser Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Rain (Telefon 09090/7007-0) zu melden. (AZ)