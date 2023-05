Unfall auf B16: Lkw bleibt an Brücke hängen

Ein Lkw kracht auf der B16 nahe Rain bei einem Unfall an zwei Brücken. Es entsteht hoher Sachschaden.

Auf der B16 bei Rain ist ein Lastwagen bei voller Fahrt gegen eine Brücke gestoßen. Durch glückliche Umstände entstand bei den heftigen Kollisionen nur Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Transporter Klärschlamm sowie einen Teleskoplader auf der Ladefläche und war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Neuburg unterwegs. Offenbar hatte der Fahrer die Teleskopbrücke verkehrt eingestellt. Damit war der Lkw mit Ladung zu hoch. Er blieb an zwei Brücken auf der B16 Höhe Rain-West hängen.

Die Wucht des Aufpralls war enorm. Der Lkw riss an der ersten Brücke ein Stück Beton heraus, sodass der verbaute Stahl sichtbar wurde. An der zweiten Brücke blieb das Fahrzeug erneut hängen und die Gabel des Teleskopladers riss ab. Dabei lief eine große Menge Hydraulikflüssigkeit aus.

Etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rain mussten das Öl binden, die Straße war über eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (AZ)

