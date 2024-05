Unfall ausgerechnet bei der praktischen Fahrprüfung

Obwohl der Fahrlehrer eine Vollbremsung macht, kann er den Zusammenstoß nicht mehr abwenden.

Seine praktische Fahrprüfung hat ein 19-Jähriger am Montagnachmittag auf der B16 in Richtung Rain absolviert - im Auto saßen also neben ihm der Fahrlehrer und der Prüfer. Wie die Polizei berichtet, bekam der junge Mann kurz vor der Einmündung zur Industriestraße die Anweisung, nach rechts in diese Straße einzubiegen.

Das wollte der 19-Jährige auch umsetzen, er war allerdings für den Abbiegevorgang zu schnell unterwegs. Auch eine durch den Fahrlehrer eingeleitete Vollbremsung konnte den Unfall nicht mehr abwenden: Das Fahrschulauto prallte frontal in einen Mercedes. Dessen Fahrerin wartete in dem Moment verkehrsbedingt in der Industriestraße, um auf die Bundesstraße einfahren zu können.

Die beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund jeweiliger massiver Frontschäden nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. (AZ)