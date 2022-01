Rain

06:00 Uhr

Am Freitag ist Schluss: So lief die Saison bei Südzucker in Rain

In den vergangenen Wochen und Monaten stieg beim Südzucker-Werk in Rain wieder viel Dampf aus den Kaminen. Spätestens am Sonntag ist damit Schluss.

Plus Nach 128 Tagen endet am Freitag die Zuckerrüben-Kampagne bei Südzucker in Rain. Das Wetter dämpfte den Erfolg. Die Bilanz der Kampagne 2021/22.

Von Barbara Wild

Wenn die Dampfwolken über dem Südzucker-Werk in Rain verschwinden, dann weiß jeder: Die Zuckerrübenkampagne dieser Saison ist beendet. Und so wird es am kommenden Sonntag sein. Denn am Freitag schon wird die letzte Anlieferung der Landwirte in das Werk nach Rain stattfinden. Die letzte Rübe wird dann bis Sonntag verarbeitet sein.

