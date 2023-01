Trainingsauftakt und Abgänge für die Regionalligafußballer des TSV Rain

Plus Einer kehrt aus den USA zurück, ein anderer wechselt nach Luxemburg: Zum Jahresbeginn ist beim TSV Rain manches anders.

Am Montagabend absolvierten die Regionalligafußballer des TSV Rain die erste Trainingseinheit zur Vorbereitung für die Restrunde der Regionalliga Bayern. Cheftrainer Martin Weng begrüßte nach sechs Wochen Pause die Spieler auf dem Kunstrasenplatz am Georg-Weber-Stadion.