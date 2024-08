Summerbattle 2024

**Summerbattle der Flying Hobbydarters in Rennertshofen** Die zweite Auflage des Summerbattles in Rennertshofen war ein voller Erfolg. 64 Spieler, darunter viele Vereinsspieler und auch talentierte Neulinge, traten im Sportheim Rennertshofen, das zur Dart-Arena umgebaut wurde, gegeneinander an. Gespielt wurde auf zehn Boards, mit zwei zusätzlichen zum Einwerfen. Die Turnierleitung betonte das besondere Flair und Fairplay, was zu einer entspannten Atmosphäre beitrug. Hervorzuheben sind die starken Leistungen von Zgonis Manuel, der mit 14 Darts das beste Shortgame erzielte, und Miller Lukas, der mit fünf 180ern den zweiten Platz belegte. Turniersieger wurde Bernd Strauß von den Magics Wildflecken, der mit einem Average von 80 Punkten überzeugte. Den dritten Platz sicherte sich Christian Berghammer aus Bissingen. Turnierleiter Stefan Riedlberger bedankte sich bei allen Teilnehmern und kündigte das nächste Summerbattle für 2025 an.

