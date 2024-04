Der Netto in Riedlingen wird größer

Plus Der Discounter plant eine Erweiterung. Deshalb werden einige Parkplätze auf dem Areal im Donauwörther Stadtteil Riedlingen wegfallen. Was genau kommen wird.

Der Netto unweit des sogenannten Hubschrauber-Kreisverkehrs in Riedlingen soll erweitert werden. Die Eigentümer des Discounters hatten einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Donauwörth eingereicht, der nun im städtischen Bauausschuss behandelt wurde. Dabei wurde klar: Einige Parkmöglichkeiten auf dem Areal vor dem Discounter werden weichen müssen.

Konkret möchten die Eigentümer des Marktes die Verkaufsfläche aufstocken - von derzeit 844 auf knapp 1100 Quadratmeter. Die Erweiterung umfasst zudem die Neugestaltung eines Backshop-Cafés, der "den gestiegenen Bedürfnissen der Kunden" Rechnung tragen soll, wie es seitens der Verwaltung hieß.