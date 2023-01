Hecke brennt: Verursacher entschuldigt sich

Eine aufmerksame Nachbarin entdeckt in Riedlingen einen Brand. Der Fall ist inzwischen geklärt.

In der Mozartstraße in Riedlingen hat am Montagmittag eine Thujahecke gebrannt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Nachbarin, wie eine jugendliche Person um 13.30 Uhr an der Hecke eines angrenzenden Grundstücks hantierte. Kurz darauf stand die Thujahecke in Flammen und brannte auf einer Länge von sechs Metern ab. Der Gartenzaun wurde ebenfalls beschädigt. Eine Gefahr für Personen bestand der Polizei zufolge nicht, die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen löschten den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Noch am Abend meldete sich der Verursacher bei der geschädigten Hausbesitzerin. Er entschuldigte sich und erklärte, für den Schaden aufzukommen. (AZ)

