Hütte direkt an Wohnhaus in Riedlingen brennt nieder

In der Nacht auf Samstag kommt es in Riedlingen zu einem Brand. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Erneut hat im Stadtgebiet von Donauwörth eine Hütte gebrannt. Dieses Mal wurde ein solches Holzbauwerk in Riedlingen ein Raub der Flammen.

Dass nichts Schlimmeres passierte, ist einem Briefzusteller zu verdanken, der in der Nacht auf Samstag in dem Stadtteil unterwegs war und um 2.30 Uhr das Feuer auf dem Anwesen in der Mozartstraße entdeckte. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth stand die Hütte bereits in Vollbrand. Rasches Eingreifen war laut Stadtbrandinspektor Alexander Zobel vonnöten, denn die Unterstellmöglichkeit war direkt an ein zweistöckiges Wohnhaus angebaut. Die Flammen drohten auf dieses überzugreifen.

Den rund 50 Einsatzkräften gelang es, dies zu verhindern. Deshalb dürfte sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro beschränken. Eine Bewohnerin im ersten Stock konnte in ihrer Wohnung belassen werden. Helfer kümmerten sich um die Seniorin.

Vor einem Monat brannte auf dem Gelände der Berufsschule in Donauwörth eine Holzhütte nieder

Noch unklar ist die Ursache für das Feuer. Da die Polizei ein Fremdverschulden bisher nicht ausschließen kann, laufen weitere Ermittlungen. Erst vor vier Wochen hatte eine Holzhütte auf dem Gelände der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth lichterloh gebrannt. In diesem Fall geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus.