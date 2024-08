Ladendiebin fliegt in einem Drogeriemarkt in Riedlingen auf

Eine aufmerksame Kundin hat in einem Drogeriemarkt in Riedlingen eine Ladendiebin beobachtet und das Personal informiert. Dadurch konnte verhindert werden, dass eine junge Frau üppig Beute macht.

Die Zeugin macht in dem Geschäft in der Kaiser-Karl-Straße die Mitarbeiterinnen am Montag um 16.40 Uhr darauf aufmerksam, dass eine Frau zahlreiche Artikel in einen Rucksack steckte. In der Folge verließ die Verdächtige den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Im Rucksack der 21-Jährigen stellte eine verständigte Polizeistreife über 20 Kosmetikartikel in einem Gesamtwert von knapp 200 Euro fest.

Die Folgen für die mutmaßliche Diebin waren eine Strafanzeige und eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Dienststelle durch die Polizei sowie ein Hausverbot durch die Marktleitung. (AZ)