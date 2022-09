Lange Nacht der Feuerwehr in Riedlingen

Am Samstag zeigt die Riedlinger Feuerwehr der Öffentlichkeit ihr Können und ihr Gerät.

Sie kommen, wenn es brennt - und nicht nur dann. Die Freiwilligen der Feuerwehren in der Region leisten Enormes in der Frage der Gefahrenabwehr, in vielfältigen Notfällen und darüber hinaus. Die Freiwillige Feuerwehr im Donauwörther Stadtteil Riedlingen zeigt am kommenden Samstag, 24. September, ab 17 Uhr im Rahmen der Langen Nacht der Feuerwehr, was sie alles drauf hat - im wahrsten Sinne des Wortes: Zu erleben ist das feuerwehrtechnische Gerät, die Fahrzeuge und die Schutzausrüstung.

Auch Schauübungen werden dargeboten. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es zudem Spielangebote sowie eine Preisverleihung. Eine Diashow zeigt den Alltag und die Einsätze der Wehr. Die Lange Nacht der Feuerwehr Riedlingen findet am Gerätehaus in der Heckenrosenstraße 8a statt. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen. (AZ)

