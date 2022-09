Lange Nächte der Feuerwehr in Riedlingen und Marxheim

Die Freiwilligen Feurwehren in Riedlingen und Marxheim zeigten der Bevölkerung bei einem besonderen nächtlichen Event ihr Können. In Marxheim waren auch die Jüngsten dabei.

Über 150 Besucher nahmen jüngst an der Langen Nacht der Feuerwehr in Riedlingen teil. Interessierte ließen sich die Technik und Aufgabengebiete der Freiwilligen Feuerwehr detailreich erklären. Eine Diashow mit Aufnahmen aus dem Vereinsleben und dem Einsatzalltag umrahmte die Ausstellung der Fahrzeuge, technischem Gerät, Schutzkleidung, medizinischen Grundausrüstung und den Infostand der Jugendfeuerwehr.

Neben einer mehrmaligen Demonstration eines Fettbrandes mit Löschversuch mit Wasser kristallisierte sich die Einsatzübung als Highlight heraus. Die Zuschauer konnten einen nachgestellten Notruf bei der Notrufnummer 112, die Alarmierung und das Ausrücken bzw. Anfahren der Feuerwehr live miterleben. Ein entfachtes Feuer wurde wie bei einem echten Einsatz unter schwerem Atemschutz gelöscht. Im Hintergrund konnte nebenbei die Logistik im Bereich der Löschwasserversorgung und Verkehrsabsicherung beobachtet werden. Nach der Schauübung fand eine Verlosung von Preisen im Rahmen der LED-Schnitzeljagd statt, an welcher 52 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Abschließend fanden Rundfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen statt.

Im Rahmen der Langen Nacht der Feuerwehr in Marxheim legten die Mitglieder der Kinderfeuerwehr ihre Prüfungen ab. Foto: Haschner

Im Rahmen der Langen Nacht der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes legten in Marxheim neun Kinder der Kinderfeuerwehr das Kinderflamme-Abzeichen in Orange für Kinder von acht bis neun Jahren und Dunkelblau für Kinder von zehn bis elf Jahren ab. Unter den Augen von Kreisbrandmeister Jürgen Haschner sowie den Kommandanten Philipp Greipel und Bernd Straßer und zahlreichen Besuchern zeigten die Kinder ihr Können in Brandschutzerziehung, eine stabile Seitenlage richtig durchführen, beim Zielspritzen mit der Kübelspritze, einer gemeinsamen Teamaufgabe und bei einem schriftlichen Teil. Unter großem Applaus konnten alle neun Teilnehmer ihre Urkunde und das Abzeichen entgegennehmen. Auch in Marxheim wurden unter stimmungsvoller Beleuchtung – und ebenfalls bei einer imposanten Schauübung – einige schöne und interessante Stunden verbracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch