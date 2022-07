Riedlingen

Anlieger betonen Gefahren beim Rückhalteraum Riedlingen

Plus Die Anlieger und Besitzer der Wochenhäuser am Riedlinger Baggersee weisen auf die Gefahren hin, die durch den geplanten Hochwasser-Rückhalteraum entstehen könnten.

Von Thomas Hilgendorf

Wilhelm Rister, der ein Wochenendhaus am Badesee in Riedlingen besitzt, zweifelt mit Nachdruck an der Wirkung des vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth geplanten Rückhalteraums in Riedlingen. Dieser befindet sich, wie berichtet, in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes mit dem Baggersee. "Dieser Rückhalteraum ist klein und nicht effektiv", so der Riedlinger Bürger. Rister erklärt, dass die polderähnliche Eindeichung bereits bei einem mittleren Hochwasser (HQ80) geflutet würde. Ein solches, so Rister, sei aber für Donauwörth nicht wirklich gefährlich.

