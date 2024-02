Schäfstall

Faschings-Familie Reitschuster: "Wir brauchen zwei Kalender"

Die Schäfstaller Familie ist komplett im Fasching in der Region engagiert – in gleich zwei Vereinen.

Plus Sieben Familienmitglieder, zwei Faschingsvereine. Bei den Reitschusters in Schäfstall dreht sich viel um die fünfte Jahreszeit. Was sie daran so fasziniert.

Ein Glück, dass sie vier Autos auf dem Hof stehen haben. Der Zeitplan in Schäfstall ist eng, der Kalender streng durchgetaktet. Denn bei aller Gaudi, die Fasching gemeinhin bedeuten mag: Ohne Organisation und eine gewisse preußische Disziplin sind all die Events nicht zu meistern. Kaum jemand dürfte das besser wissen als die Reitschusters, die eine richtige Faschingsfamilie sind. "Ein bisschen verrückt muss man schon sein, um das zu machen", sagt Natalie Reitschuster.

Zwei Familienkalender führen die Reitschusters mittlerweile. Der Platz würde sonst nicht mehr reichen, angesichts der Fülle an Terminen. Gerade jetzt, zur Faschingszeit. Alle sieben sind eingebunden. Ulrich Reitschuster ist vorne mit dabei als Präsident der Initiative Fasching Donauwörth (IFD). Seine Frau Natalie ist beim Carneval Club Bäumenheim (CCB) im Elferrat engagiert, ihre Töchter Emily, 21, und Lara, 18, tanzen in Bäumenheim, die zwölfjährige Annika tanzt ebenfalls, bei den "Puppen" des CCB. Die zwei Kleinen machen freilich auch mit – Hanna, fünf Jahre alt, ist bei den Sternschnuppen der IFD, der Kleinste, Luis, ist zumindest schon mal standesgemäß verkleidet und auch mit dabei.

