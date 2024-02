Monheim überzeugt im Bezirksoberliga-Derby

Im Rückrunden-Wettkampf triumphiert das Luftgewehrteam der SG gegen Bergstetten. Rückschlag für die Mannschaft aus Sulzdorf.

Im zweiten Match der Rückrunde in der Bezirksoberliga der Luftgewehr-Schützen stieg das Lokalderby zwischen dem Heimteam aus Monheim und den Gästen aus Bergstetten. Der Wettkampf sollte eine klare Angelegenheit werden.

Auf Position fünf standen sich Matthias Gnugesser für Monheim und Marina Eder für Bergstetten gegenüber. Nach der ersten Serie mit 94 Ringen waren noch beide gleichauf. Auf Serie zwei hatte Eder einen kleinen Einbruch und erreichte nur 90 Ringe. Dies nutze Gnugesser aus und verschaffte sich sechs Ringe Vorsprung, den er auf Serie drei und vier noch weiter ausbaute und mit starken 383:369 Ringen den ersten Einzelpunkt für Monheim holte. Ein ähnliches Bild ergab die Setzposition vier zwischen dem Monheimer Karel Kuba und der Bergstetterin Katrin Frey. Diese hatte ebenfalls in Serie zwei ein kleines Tief. Kubas Vorsprung war am Ende ausreichend, um mit 376:367 Ringen den zweiten Punkt für den Gastgeber zu holen.

Jens Christ findet im Wettkampf zu alter Stärke zurück

Nadine Sailer (Bergstetten) kam auf Position drei nicht richtig in den Wettkampf und startete mit nur 87 Ringen. Routinier Jens Christ ließ mit 95 Ringen nichts anbrennen. Auf Serie zwei wurde es nochmal spannend, als Christ Nerven zeigte und 91 Ringe erzielte. Doch auf den letzten Serien fand er zu alter Stärke und beendete seinen Wettkampf mit 376 Ringen. Sailer wurde mit 90, 92 und 94 Ringen immer stärker, doch reichten ihre 364 Ringe nicht für den Einzelpunkt.

Ebenso eindeutig musste sich letzten Endes auch die Bergstetterin Lara Schlipf mit 373 Ringen gegen die 382 des Monheimers Niklas Nigel geschlagen geben. Nachdem den Monheimern der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen war, ging es auf Position eins im Duell zwischen Nadine Schwertberger für Monheim und Annalena Eder für Bergstetten nur noch um den Ehrenpunkt für die Gäste.

Schwertberger startete ihren Wettkampf ungewohnt mit vier Neunern in Serie und musste gegen die starken 98 Ringe von Eder einen Rückstand von drei Ringen hinnehmen. Auf Serie zwei konnte Schwertberger den Rückstand drehen und auf einen Ring Vorsprung ausbauen. Doch Eder zog gleich und die 383:383 Ringe bedeuteten ein Stechen. Im ersten Stechschuss legte Eder eine Zehn vor, die Schwertberger nur mit einer Neun parieren konnte - der Ehrenpunkt für Bergstetten in einem packenden Wettkampf.

Sulzdorf verliert gegen Tabellenletzten Baldingen

Einen Rückschlag mussten die Luftgewehr-Schützen von Sulzdorf I in der Bezirksoberliga hinnehmen. Das Team trat gegen den Tabellenletzten aus Baldingen an. Trotz starker Ergebnisse konnten sich die Sulzdorfer an diesem Tag nicht durchsetzen. Der Wettkampf endete mit 4:1 Punkten für Baldingen (1892:1882 Ringen) und für vier der Rieser Schützen mit Saisonbestleistung.

Nadine Schober für Sulzdorf an Position eins startete mit einer 97-Serie, ihr Gegner Karl Lechler dagegen mit 94 Ringen. Schober konnte durch die konstante Leistung zum Ende mit 382:372 Ringen den einzigen Punkt nach Sulzdorf holen.

Auf der Position zwei traten Anna Schmid für Sulzdorf und Lukas Egetenmeier gegeneinander an. Bereits nach der ersten Serie stand der Baldinger klar vorne und konnte sich mit seiner Saisonbestleistung von 386:382 Ringen den Sieg holen. Maren Pantle für Sulzdorf und Jannik Riefle für Baldingen duellierten sich in der dritten Partie. Riefle konnte sich während des Wettkampfes von 93 auf 98 Ringe steigern und der Punkt ging somit ebenfalls mit Saisonbestleistung und 382:377 Ringen nach Baldingen. Auf der Position vier traf der Sulzdorfer Schütze Johannes Pantle auf Paulina Ruf. Bis zur letzten Serie lag Pantle mit einem Ring vorne. Mit starken 96 Ringen beendete jedoch Ruf mit 381:377 Ringen den Wettkampf. Auch die Ersatzschützin Maria Bißwanger für Sulzdorf musste in der fünften Partie ihren Punkt mit 364:371 Ringen an Michael Grimmeiß abgeben, welcher mit diesem Ergebnis, ebenfalls wie seine drei Teamkollegen Saisonbestleistung erzielte.