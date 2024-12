Vertrag für Breitband-Ausbau in Buchdorf und Daiting

Die Gemeinden Buchdorf und Daiting haben im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit beim Glasfaserausbau mit der Firma DSL mobil den entsprechenden Vertrag unterzeichnet, der insgesamt für fast 570 Adressen beziehungsweise Anwesen schnelles Internet bringen kann.

Damit steht in dem langwierigen Verfahren als nächster Schritt das Verlegen der Leitungen an. Dafür gibt es bereits einen Zeitplan. Die jeweiligen Förderbescheide wurden im Oktober bewilligt. In Buchdorf erhalten 446 Adressen beziehungsweise Anwesen die Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss. Die Kosten belaufen sich auf 1,45 Millionen Euro. 90 Prozent davon übernimmt der Staat, also bleibt bei der Kommune ein Anteil von 145.000 Euro.

In der Gemeinde Daiting können 120 Adressen schnelles Internet bekommen. Kosten: 550.000 Euro. Förderung: ebenfalls 90 Prozent. Anteil Gemeinde: 55.000 Euro. Mit der Vertragsunterzeichnung hat das Unternehmen nun 36 Monate Zeit, die Arbeiten fristgerecht umzusetzen.

Sollten die Eigentümer einzelner Grundstücken oder Gebäuden keinen Glasfaseranschluss wollen, erfolgt nach Mitteilung der Gemeinden durch die Firma DSL mobil trotzdem eine Erschließung bis an die Grenze der jeweiligen Fläche. In Buchdorf soll mit der Umsetzung des Glasfaserausbaus im zweiten Halbjahr 2025 begonnen werden, in Daiting im Jahr 2026. (AZ)