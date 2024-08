Afrikanische Schweinepest: Ist der Kreis Donau-Ries für den Ernstfall gerüstet?

Seit knapp zwei Monaten ziehen immer neue Fälle von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen große Kreise. Immer weiter müssen die Sperrbezirke ausgeweitet werden, um die Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen. Doch wer denkt, Hessen sei weit genug vom Landkreis Donau-Ries entfernt, um sich keine Sorgen machen zu müssen, liegt falsch: Schon seit Jahren bereitet man sich in der Region auf den Ernstfall vor. Denn insbesondere für Schweinebetriebe hätte bereits ein einziger Fall von ASP in ihren Ställen fatale Folgen.

Lara Schmidler

Landkreis Donau-Ries

Afrikanische Schweinepest