80-Jährige nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Eine 80 Jahre alte Frau ist beim Sturz von ihrem E-Bike schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Seniorin am Montag, gegen 15.25 Uhr, auf dem leicht abschüssigen Geh- und Radweg in Asbach-Bäumenheim von der Königsmühle in Richtung Bahnhofstraße. In einem Kurvenbereich stürzte die Frau auf nassem Untergrund von ihrem Pedelec und wurde dabei schwer verletzt.

Da die 80-Jährige einen Helm trug, zog sie sich keine schweren Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik. (AZ)