Rennradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein 46-jähriger Rennradfahrer war am Dienstagabend auf dem Teerweg zwischen dem Nordheimer Baggersee und der Kreisstraße 29 unterwegs, als er bei hoher Geschwindigkeit aufgrund einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Gravelbike verlor. Der Radler stürzte laut Polizei etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Dass er einen Fahrradhelm trug, verhinderte lebensbedrohliche Verletzungen. Trotzdem wurde der Mann schwer verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort per Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen. An dem Fahrrad entstand ein Rahmenschaden, dessen Höhe noch nicht abschließend beziffert ist. (AZ)

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis