So fördert die KfW-Bankengruppe im Landkreis Donau-Ries

Über zahlreiche Förderzusagen der KfW-Bankengruppe für den Landkreis Donau-Ries im ersten Halbjahr 2024 freut sich der örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid. Insgesamt flossen 36 Millionen Euro in Form von Krediten aus verschiedenen Förderprogrammen in die Region, so teilt er in einer Pressemitteilung mit.

Auch im ersten Halbjahr 2024 hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW-Bankengruppe zahlreiche Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen und Kommunen mit zinsgünstigen Krediten beim Wohnungsbau, Sanierungsmaßnahmen und insbesondere Maßnahmen im Bereich Energie unterstützt. Über die Förderzusagen im ersten Halbjahr 2024 freut sich Christoph Schmid: „Die KfW-Bankengruppe ist ein wichtiger Partner, wenn es um die Finanzierung von Wohneigentum aber insbesondere auch Sanierungsmaßnahmen und Heizungsumrüstung geht. Trotz einiger Querelen im vergangenen Jahr über rasch erschöpfte Fördertöpfe bin ich froh, dass es diese Förderprogramme des Bundes, die über die KfW-Bankengruppe abgewickelt werden, gibt!“

Es geht um Wohnen, Leben und Energieffizienz

Die Zahlen im Einzelnen für den Landkreis Donau-Ries: Über die Mittelstandsbank wurden 15 Maßnahmen mit 5,7 Millionen Euro gefördert. Hierunter fallen unter anderem Kredite für Unternehmensgründungen und zur Innovationsförderung, aber auch KfW-Förderprogramme zu Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Unternehmen.

Private Kunden und Kundinnen erhielten in der Summe 30,2 Millionen Euro Kredit-/Förderzusagen für 423 Maßnahmen. Davon entfielen 110 Maßnahmen (4,1 Millionen Euro) auf den Bereich Wohnen und Leben, 313 Maßnahmen (26,1 Millionen Euro) auf den Bereich Energie. Auch die Kommunale und Soziale Infrastruktur wurde unterstützt. Dort wurden ebenfalls Maßnahmen in den Bereichen öffentliche Infrastruktur sowie Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit 100.000 Euro bedacht. (AZ)