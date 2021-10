Staudheim kassiert ein halbes Dutzend

0:6-Pleite gegen Tabellenführer Grasheim. SVB siegt trotz zwei Eigentoren

Eine Nummer zu groß für den FC Staudheim war Tabellenführer Grasheim. Bayerdilling holte dagegen auswärts einen „Dreier.“

(2:0). Gleich zu Beginn schoss Spielertrainer Tobias Bauer aus kurzer Distanz das 1:0 für Grasheim. Bereits nach 15 Minuten legte Marvin Kohou das 2:0 nach. Das 3:0 fiel durch ein Staudheimer Eigentor (52.) und das 4:0 für den Tabellenführer erzielte Florian Tarnick. Danach war es erneut Bauer (70.), der den Ball im gegnerischen Tor versenkte. Den Abschluss bescherte Patrick Fröhlich, der den Ball nach einer schönen Hereingabe von Manuel Wühr nur noch über die Linie schieben musste.

3:4 (1:2). Ein offener Schlagabtausch hatte das bessere Ende für Bayerdilling. Severin Kugler brachte die Heimelf in Front (26.), was Patrick Hein aber kurz darauf egalisierte. Mit dem Pausenpfiff traf Christian Buchhart zur Gästeführung. Nach zwei Bayerdillinger Eigentoren (55. und 58.) war plötzlich Waidhofen wieder vorne, ehe das Spiel in der Schlussphase abermals kippte. Hein traf zunächst zum 3:3, dem Florian Müller noch den späten Siegtreffer für den SVB folgen ließ.