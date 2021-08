Mauren und die Eintracht treffen je fünfmal

Auch Großsorheim freut sich über drei Punkte, keine Tore gibt es in Gundelsheim

Nach zwei Siegen führt der SV Mauren die Tabelle in der A-Klasse Nord an. Punktgleich dahinter rangiert Minderoffingen. Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau hat seine Ambitionen mit einem 5:1 über Kaisheim unterstrichen. Die Spielgemeinschaft Großsorheim-Hoppingen nahm bei Wörnitzstein-Berg II durch einen 3:1-Erfolg drei Punkte mit.

(0:0). Die Gastgeber erkämpften sich ein verdientes Remis. Der BCH hatte durch Thomas Rupprecht mehrmals die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch mit etwas Glück hielt die Spielgemeinschaft ihren Kasten sauber. Andererseits vergaben Tim Auerhammer und Max Schuster gute Torchancen. (be)

(2:1). In einem zunächst extrem umkämpften Spiel konnten die Gäste nach einem Fernschuss durch Michael Roth überraschend die Führung erzielen. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel und konnte durch Abdul Kamara und Johannes Templer noch vor der Halbzeit das Ergebnis auf 2:1 stellen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, und die T.R.B konnte die Führung direkt nach der Halbzeit auf 3:1 ausbauen. Der Torschütze war Michael Limburger. Die Kaisheimer vermochten dem Sturmlauf der Heimelf nichts mehr entgegenzusetzen. Johannes Templer und Nico Weigel schraubten das Ergebnis auf das auch in dieser Höhe verdiente 5:1. (bö)

(1:0). Die Hausherren dominierten die Anfangsphase. Oliver Wanner sorgte für eine frühe Führung. Die Heimelf verteidigte den Vorsprung bis zur 57. Minute, als Robert Kopp das 1:1 glückte. Das war die Initialzündung für die Rieser, die Heiko Rieß und Christoph Beck nach einer Stunde mit einem Doppelschlag nach vorne brachten. (dz)

(3:0). Schon nach acht Minuten gelang Manuel Schreitmüller nach Vorlage von Nico Fürnrohr das 1:0. Schreitmüller traf auch zum 2:0. Die Heimelf präsentierte sich in bester Spiellaune. Nach einer halben Stunde verwandelte Lukas Pickel einen Foulelfmeter zum 3:0. In der 55. Minute machte Schreitmüller seinen Dreierpack perfekt. Nach einer Gewitter-Unterbrechung wurde die Partie hitziger. Es gab den dritten Platzverweis gegen die Gäste. Der einzige Treffer gelang den Megesheimern in der 74. Minute. Florian Moll setzte den Schlusspunkt zum 5:1. (jw)