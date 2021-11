Zwei Remis im Derby

Vier

Minderoffingen als Verfolger des SV Mauren ist vollkommen aus dem Tritt. 0:5 unterlag der Herbst-Vizemeister beim SC Wallerstein. Das Spiel von Spitzenreiter SV Mauren in Megesheim wurde kurzfristig abgesetzt. Kein Kapital aus dem erneuten Minderoffinger Patzer vermochte die Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau zu schlagen, die beim SV Kaisheim nicht über ein torloses Remis hinauskam.

Beide Teams schenkten sich nichts. Den Gästen, die als Favoriten ins Spiel gingen, gelang es nicht, die Kaisheimer Abwehrreihe zu knacken. (dz)

Gegen den Außenseiter zeigten sich die Schmuttertaler im sogenannten Sechspunktespiel im Kampf um den Klassenerhalt von der ersten Minute an präsent. Die Gäste hatten im Prinzip außer Kampfgeist nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen, und waren eigentlich mit dem halben Dutzend Treffer noch gut bedient. Schon in der Anfangsphase zeigten die Sönmez/Bumberger-Schützlinge sofort die Richtung an, und gingen durch Ahmad Amini nach Zuspiel seines Bruders Mohammad mit 1:0 in Führung. Nach diesem schnellen Tor dominierten die Hausherren diese einseitige Partie fast nach Belieben und konnten durch einen Foulelfmeter, den Bäumenheims Torjäger Metus Curkoli sicher verwandelte, auf 2:0 erhöhen. Nach einer halben Stunde leitete Curkoli das 3:0 durch Samed Yilmaz ein. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte erneut Samed Yilmaz auf 4:0. Mohammad Amini besorgte die restlichen zwei Tore. (bw)