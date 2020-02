vor 48 Min.

Airbus SG peilt Titel an

Donauwörth siegt klar gegen Dillingen II. Bäumenheim ohne Verlustpunkt

Mit 6:2 haben die Schachspieler der Airbus Helicopters SG Donauwörth gegen den SC Dillingen II gewonnen. Dank des vierten Sieges im vierten Spiel verteidigten die Donauwörther die Tabellenführung in der Kreisliga und stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

Gegen Dillingen bestätigten die Donauwörther ihre momentan bestechende Form und zeigten, wie wichtig gute Endspielkenntnisse sind. So zum Beispiel Christian Spatz, der beim Stand von 3,5:1,5 den entscheidenden Brettpunkt für seine Mannschaft holte. Dank einer genauen Eröffnungsbehandlung hatte Spatz im Mittelspiel die aktiveren Leichtfiguren und konnte zwei Freibauern bilden. Im Springerendspiel ließ er sich diesen positionellen Vorteil nicht mehr nehmen und verwertete ihn souverän.

Zu Beginn des Mannschaftskampfes deutete allerdings nichts auf einen klaren Sieg der Donauwörther hin. Christian Jank, Thomas Fleischer und Axel Gabe mussten in hart umkämpften Partien jeweils einem Remis zustimmen. Einzig Hans Baur gewann nach einer sehenswerten Kombination sein Spiel. Diese knappe Führung baute Michael Hager aus. Er ließ sich von einem gegnerischen Figurenopfer nicht aus der Ruhe bringen, wehrte den Angriff geschickt ab und gewann mit einer Mehrfigur im Endspiel.

Anschließend brachte Spatz den Sieg der SG in trockene Tücher, bevor Armin Heidinger ein Bauernendspiel vorbildlich behandelte und seinen Gegner austempierte. Einzig Stefan Schröder gab den Dillingern noch die Möglichkeit, etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Da sein Team uneinholbar führte, willigte Schröder trotz besserer Stellung und guter Gewinnaussichten in ein Unentschieden ein.

In Bestbesetzung empfing der Schachclub Bäumenheim die ersatzgeschwächten Gäste des SC Zusam-springer. Da die Gäste Brett eins unbesetzt ließen, fuhr Gerd Kammerhofer einen kampflosen Punkt für die Bäumenheimer ein. Es entwickelte sich ein harter Kampf mit interessanten Partien. Nach zwei Stunden Spielzeit einigte sich Wilhelm Mücke mit seinem Gegner auf Remis. Kurze Zeit später musste der Gegner von Harald Strobl nach Qualitäts- und drohendem Figurenverlust die Segel streichen. Hubert Renelt hatte in ein Bauernendspiel mit Läufer gegen Springer abgewickelt. Durch geschickte Blockade des gegnerischen Springers mit seinem Läufer, konnte sein Gegner den Durchmarsch eines Bauern nicht mehr verhindern und streckte die Waffen. Somit führte Bäumenheim bereits mit 3,5:0,5. Den Bäumenheimer Gesamtsieg stellte schließlich Anto Crnov mit dem Gewinn seines Bauernendspiels sicher. Daraufhin einigte sich Jürgen Wiedemann in ausgeglichener Stellung mit seinem Gegner auf Remis.

Stephan Söllner und Miloslav Macho hatten spannende Partien auf dem Brett. Beide standen unter gegnerischem Druck. Miloslav Macho gewann am Ende seine Partie während Stephan Söllner den Punkt teilte. Somit gewann der SC Bäumenheim ohne Partieverlust mit 6,5:1,5 gegen den SC Zusamspringer und festigte damit den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Nordschwaben. (reid, scb)

Themen folgen