vor 59 Min.

Auch Wörnitzstein steigt ins Geschehen ein

Aufstiegsaspirant gastiert in Maihingen. Riedlingen will weiter Boden gutmachen

Von Patrick Widinger

Die Spielvereinigung Riedlingen will alles dafür tun, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze in der Kreisliga Nord zu verkürzen. Am Sonntag gegen Schretzheim kommt es dabei zu einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Erstmals um Zählbares geht es auch wieder für Aufstiegsaspirant Wörnitzstein auswärts in Maihingen. Altisheim will seine gute Startform zuhause gegen Höchstädt bestätigen. Die Partie des SV Donaumünster-Erlingshofen in Reimlingen wurde verlegt, da Rieser am heutigen Samstag das Kreisfinale im Totopokal gegen den VfR Jettingen bestreiten.

„Für uns zählt jeder Punkt“, so Riedlingens Trainer Florian Steppich vergangene Woche. Dieses Ziel konnte seine Mannschaft im Auswärtsspiel gegen Kicklingen mit einem Unentschieden umsetzen. „Wenn man in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, ist das sicherlich glücklich, aber aus meiner Sicht keineswegs unverdient“, sagt Steppich. Am Sonntag zu Hause gegen Schretzheim steht Riedlingen nun ein Duell mit einem direkten Konkurrenten ins Haus. „Solche Spiele werden in erster Linie über den Kampf entschieden. Für uns gilt es, diesen anzunehmen und von Beginn an voll dagegen zu halten“, so Steppich, der mit seinem Team auf Sieg spielen will. „Das heißt aber nicht, dass wir kopflos nach vorne rennen. Vielmehr wollen wir diszipliniert verteidigen, dann aber bei Ballgewinn zielstrebig unsere Chancen nach vorne nutzen.“

„Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen“, sagt Wörnitzsteins Sportlicher Leiter, Michael Schmidbaur vor dem ersten Spiel am Sonntag gegen Maihingen. Der Kader beim SVW ist weitestgehend unverändert geblieben, es gab keine Abgänge, während mit Michael Thenikl (SV Genderkingen) und Miroslav Kalin (aus Serbien) zwei Akteure dazu gekommen sind. Im ersten Punktspiel des Jahres gegen Maihingen will der SVW gleich wieder an die gute Hinrunde anknüpfen. „Allerdings haben wir bis zur Winterpause drei schwere Auswärtsspiele, das erste jetzt in Maihingen“, so Schmidbaur. Das Hinspiel gewann Wörnitzstein nur knapp mit 3:2. „Da konnten wir durch starke Moral einen 0:2 Rückstand noch in einen Sieg drehen. Nach den letzten Eindrücken aus den Testspielen wollen wir am Sonntag natürlich mit drei Punkten nach Hause fahren“, so Schmidbaur.

Altisheim ist mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Hainsfarth gestartet und will nun im ersten Heimspiel überzeugen. „Unser Auftritt in Hainsfarth war schon sehr gut. Wir haben konzentriert gespielt, kaum was zugelassen und vorne eine gute Chancenverwertung gehabt“, sagt der Sportliche Leiter, Michael Mederle. Schlüssel sei letztlich die geschlossene Teamleistung gewesen. Gegen die abstiegsbedrohte SSV Höchstädt soll nun vor heimischem Publikum der nächste Dreier gelingen: „Natürlich wollen wir gewinnen. Unsere Fans warten seit über zehn Monaten auf ein Heimspiel in Altisheim und wir wollen ihnen und auch uns selbst auf jeden Fall einen Dreier liefern“, so Mederle. Gelingen soll dies erneut aus einer sicheren Abwehr heraus, kombiniert mit einem zielstrebigen Offensivspiel. (wip)

