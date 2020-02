Auch gegen Friedberg gibt es für den VSC Donauwörth kein Durchkommen

Plus Nach einem katastrophalen Start kommt der VSC gegen Friedberg zwar besser ins Spiel, die Wende gelingt jedoch nicht mehr. Wie der Trainer die Partie analysiert.

Die Basketballer des VSC Donauwörth kommen in der Bezirksoberliga aktuell aus ihrem Abwärtstrend nicht heraus. Gegen die Sportfreunde Friedberg setzte es zu Hause eine weitere Niederlage. Und für diese Pleite gab es gleich mehrere Gründe.

55:65 hieß es am Ende aus Sicht der Bären, die mit sieben Zählern auf Tabellenplatz sieben rangieren. Die ersatzgeschwächten Donauwörther starten so schlecht wie nie zuvor in dieser Saison in ein Spiel. Die Mannverteidigung stand überhaupt nicht. Die Gäste, die sehr gefährlich von der Drei-Punkt-Linie sind, hatten offene Würfe, welche sie auch nutzten.

Schlechtes Umschalten von Angriff auf Abwehr

Auch das Umschaltspiel von der Offensive in die Defensive war schlecht. So konnte Friedberg immer auf eine unsortierte Verteidigung angreifen. Zudem ließen die Bären zu viele zweite und dritte Chancen zu.

Das noch größere Problem lag aber in der Offensive: Gegen die Raumverteidigung der Gäste hatten die Bären keine Einfälle, um diese zu brechen. Die Folge waren Ballverluste. Dementsprechend ging das erste Viertel schon deutlich mit 9:24 verloren.

Auch die Raumverteidigung klappt nur bedingt

Eine Raumverteidigung sollte Friedberg dann stoppen. Jedoch funktionierte diese am Anfang des zweiten Vierteles nur bedingt, da die Gäste immer noch zu viele freie Würfe hatten. Erste gegen Ende der ersten Hälfte hatte sich der VSC komplett eingestellt und wusste, welche Friedberger sie nicht frei stehen lassen durften. Immerhin die Offensive wurde besser.

Da die Rückwärtsbewegung der Sportfreunde auch nicht schnell war, konnten die Bären einige Schnellangriffe spielen und gegen die Raumverteidigung attackierte sie öfters den Korb und zogen Fouls. So konnten die Hausherren den Rückstand auf 26:37 zur Halbzeit verkürzen. Trainer Benni Vogel wollten an der Leistung am Ende des zweiten Viertels festhalten und stellte deshalb nur Kleinigkeiten um.

Teilweise sind die Bären bis auf sechs Punkte dran

Der dritte Abschnitt war geprägt von Hoch- und Tiefphasen der Bären. So konnten sie in der mittlerweile gut stehenden Verteidigung den Ball des Öfteren gewinnen, verloren ihn aber anschließend im gleichen Angriff wieder. Auch der Spielstand variierte oft: In ihren guten Phasen konnten sich die Bären bis auf sechs Punkte herankämpfen. ur kurze Zeit späten lagen sie allerdings wieder mit zwölf Punkten zurück. Das dritte Viertel endete mit einem Gesamtstand von 43:51 aus Sicht der Heimmannschaft.

Im letzten Viertel setzten die Bären alles daran, das Spiel noch zu drehen. Jedoch hielt Friedberg den Vorsprung immer auf acht Punkte. Zwei Minuten vor Ende – bei einem Spielstand bei 55:61 – hatte Donauwörth die Chance, auf Schlagdistanz zu verkürzen, konnte diese aber nicht nutzen. Anschließend mussten sie mithilfe von Fouls die Uhr stoppen. Die Gäste nutzen die entsprechenden Freiwürfe. Auch danach gelang dem VSC offensiv nichts mehr und sie mussten sich mit 55:65 geschlagen geben.

Donauwörth ist nun spielfrei

Trainer Benni Vogel nach dem Spiel: „Wir haben heute das Spiel im ersten Viertel verloren, dem 15-Punkte-Rückstand sind wir das ganze Spiel nachgelaufen und konnten ihn, trotz guter zweiter Halbzeit nicht, aufholen. Auch dass wir nicht voll besetzt waren und unsere schlechte Wurfquote hatten Einfluss auf unsere Niederlage. Jetzt haben wir eine Woche spielfrei und versuchen, unsere Fehler aufzuarbeiten.“