00:05 Uhr

Auchsesheim verfolgt nun den Spitzenreiter

Der TTC behält im Stadtderby gegen den VSC Donauwörth die Oberhand

Von Reinhold Waber

Lange gewehrt hat sich der VSC Donauwörth, um am Ende doch dem Stadtrivalen TTC Auchsesheim in der Herren Bezirksklasse A zu unterliegen. Während der VSC sich dadurch am Tabellenende wiederfindet, avanciert Auchsesheim zum schärfsten Verfolger von Spitzenreiter SC Athletik Nördlingen, der nächsten Freitag in der Nordheimer Halle gastiert.

Ebenso düster wie für Donauwörth ist die Situation des TSV Harburg II in der Bezirksklasse B nach dem allerdings zu erwartenden 1:9 gegen den TSV Oettingen. Gegensätzlich derzeit die Gefühlswelten beim TSV Wemding: Während die Zweite auf Rang eins der Bezirksklasse C Nord steht, sieht sich die Dritte die Tabelle von unten an nach den Niederlagen gegen Ebermergen und Fünfstetten. Erstmals verloren hat in dieser Liga der FC Mertingen III, ausgerechnet beim bislang so erfolglosen Absteiger TSV Hainsfarth.

Unerwartet Federn lassen musste ebenfalls Mertingen II in der Südgruppe beim Remis gegen Höchstädt II. In der Dreier-Liga entschied der TSV Bäumenheim das Derby gegen den FC Mertingen V für sich. Kein Kraut gewachsen war hingegen für die SpVgg Riedlingen in der Damen Bezirksklasse A gegen Tabellenführer TSV Aichach. Den zweiten Saisonsieg knapp verpasst hat in der Bezirksklasse B der FC Mertingen II gegen den TSV Pöttmes II. Die Tabelle der Jungen Bezirksklasse A führt der TTC Auchsesheim an durch den klaren Sieg in Gundelfingen, während Neuling VSC Donauwörth mit dem hochverdienten 6:4 in Herbertshofen sein Punktekonto ausgeglichen hat. Und noch ein weiteres Team aus dem Altkreis sorgt für Furore: In der Bezirksklasse B gewann der SV Kaisheim alle seine bisherigen fünf Saisonpartien.

