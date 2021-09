B-Klasse

13.09.2021

Jetzt kommt es zum Spitzenduell in der B-Klasse

Plus Am Sonntag kommt es zum ersten Spitzenderby in der B-Klasse West 3: Brachstadt trifft auf Riedlingen II. Und auch der TKSV Donauwörth ist gut gestartet.

Von Christof Paulus

Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen fällt in der Tabelle der B-Klasse West 3 sofort auf. Zum einen steht das Team von Daniel Thurian weit vorne, ist ungeschlagen auf Rang zwei der Tabelle. Zum anderen ist die Mannschaft auf dem Kesseltal die Einzige der Liga, die nicht ale Reservemannschaft antritt, sondern als Flaggschiff des eigenen Vereins: Alleine gegen 13 Zweitvertretungen. Dass es dazu kam, war eine sportliche Entscheidung, erklärt Abteilungsleiter Roland Bühringer – die im Nachhinein auch anders hätte ausfallen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

