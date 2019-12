vor 54 Min.

Bären packen endlich wieder zu

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge siegt der VSC deutlich

Die Donauwörther Basketballer haben in der Bezirksoberliga nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg erringen können. Sie gewannen im heimischen Stauferpark gegen den TSV Haunstetten souverän mit 86:59.

Schon vor dem Spiel war dem VSC klar, dass man gegen das sieglose Haunstetten gewinnen müsse. Konzentriert starteten die Männer von Lars Kobusch in die Partie. Durch drei schnelle Dreier von David West und einen Spielstand von 11:5 musste der Gast schon früh eine Auszeit nehmen. Doch die Donauwörther schossen weiter hochprozentig und konnten im ersten Viertel allein sechs Dreier versenken. Auch die Mannverteidigung über das ganze Feld führte oft zu Ballgewinnen. Dementsprechend ging es mit 32:17 in die Viertelpause. Im zweiten Abschnitt fielen die Dreipunktewürfe für den VSC nicht mehr. Dies nutzte der TSV, um auf acht Punkte zu verkürzen. Gegen Ende des zweiten Viertels fingen sich die Bären wieder und beendeten die erste Hälfte mit 46:33.

Trainer Kobusch nutzte die Kabinenansprache, um seine Männer weiter zu motivieren: „In der ersten Hälfte haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, aber wir können es viel besser. Lasst uns die zweite Halbzeit nutzen, um den Vorsprung noch weiter auszubauen.“ Genau dies setzten die Donauwörther in die Tat um. Die Verteidigung stand noch besser als in dem ersten Abschnitt, und offensiv wurde ein schöner Team-Basketball gespielt, bei dem oft der freie Mann gefunden wurde. Nach sieben Minuten wurde der Vorsprung auf zwanzig Zähler ausgebaut. Es ging mit 65:43 in das letzte Viertel. Haunstetten hatte auch dort nichts mehr entgegenzusetzen, und die Bären bauten ihren Vorsprung weiter aus. Auch die Jungbären Marco Stampfer, Deniz Hitzli und Leonhard Printz konnten wichtige Erfahrung sammeln. Am Ende zeigte die Anzeigetafel einen ungefährdeten Sieg mit 86:59. (vsc)

Donauwörth Cirone (11), Groß (14), Hitzli (2), Korn (11), Kotula (3), Krippner (9), Printz (4), Scheuerer (10), Stampfer (7), West (15).

