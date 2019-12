vor 18 Min.

Bäumenheimer räumen kräftig ab

Bei den Gaumeisterschaften mit den Kleinkaliber-Pistolen holt die VSG viele Titel

Die Ergebnisse des ersten Blocks der Gaumeisterschaften mit den kleinkalibrigen Kurzwaffen auf 50 und 25 Meter sind nun bekannt. Die 50-Meter-Pistole wurde auf den elektronischen Schießständen in Mertingen geschossen, die Freie Pistole Auflage auf 50 Meter auf Papierscheiben in Oberndorf. Die 25-Meter-Bewerbe Schnellfeuerpistole, Standardpistole und Sportpistole Auflage wurden dagegen in Nordendorf ausgetragen.

Mit der einst olympischen Disziplin 50 Meter Pistole werden 60 Wertungsschuss auf die 50 Meter entfernten Schießscheiben abgegeben. Die Zehn ist hier etwas größer als ein Zwei-Euro-Stück. Hier wurde das beste Einzelergebnis bei den Herren I realisiert: Dort gewann Wolfgang Bosch für Asbach-Bäumenheim mit 503 Ringen. Den ersten Platz der Mannschaftswertung bei Herren III sicherte sich Asbach-Bäumenheim mit 1478 Ringen.

Mit der 25-Meter-Schnellfeuerpistole werden je vier Fünfschuss-Serien in den Wettkampfzeiten von acht, sechs und vier Sekunden auf fünf nebeneinanderstehende Schnellfeuerscheiben geschossen. Hier war der Bäumenheimer Franz Müller der Beste. Mit 531 Ringen siegte er bei den Herren III. Auch mit der Standardpistole auf 25 Meter werden Zeitserien, diesmal aber auf eine Präzisionsscheibe geschossen. Hier müssen die Wettkampfteilnehmer jeweils vier Fünfschuss-Serien in den Wettkampfzeiten von 150-, 20- und zehn Sekunden absolvieren. Mit 521 Ringen gelang dem Bäumenheimer Felix Bletzinger bei den Herren I das beste Einzelergebnis. Mit 1487 Ringen holte sich hier Asbach-Bäumenheim den Mannschaftstitel bei den Herren I.

Bei den Auflagebewerben mit den kleinkalibrigen Kurzwaffen auf 25- und 50-Meter werden je dreißig Wertungsschuss geschossen. Bei der Freien Pistole Auflage auf 50 Meter gelang dem Genderkinger Vlado Sinovec mit 269 Ringen bei den Senioren III das beste Einzelergebnis. In der Mannschaftswertung, bei den Senioren I (741) und den Senioren III (702), gab es nur Siege für die Altschützen Oberndorf. Bei der Sportpistole-Auflage werden sechs Wertungsserien, mit jeweils fünf Schuss, auf die 25 Meter entfernten Präzisionsscheiben geschossen. Für jede Fünf-Schuss-Serie haben die Schützen maximal 150 Sekunden. Mit guten 290 Ringen war der Bäumenheimer Kosmas Raul der beste Schütze. Mit diesem Ergebnis gewann er deutlich bei den Herren III. Die Mannschaftswertung gewann auch hier Oberndorf bei den Senioren I mit 794 Ringen. (fmue)

Die Ergebnisse

50 Meter Pistole - Herren I: 1. Wolfgang Bosch (Bäumenh.) 503, 2. Felix Bletzinger (Bäumenh.) 433, 3. Matthias Meir (Monheim) 413.

Herren III: 1. Robert Lechner (Bäum.) 495.

Herren IV: 1. Georg Preiß (Bäumenh.) 502, 2. Roland Ermark (Bäumenh.) 481 ,3. Werner Schön (Bäumenh.) 430.

25 Meter Schnellfeuerpistole - Herren I: 1. Marc Ginal ( Rain) 396.

Herren III: 1. Franz Müller (Bäumenh.) 531.

Freie Pistole Auflage- Senioren I: 1. Franz Müller (Oberndorf) 256, 2. Peter Schmid (Oberndorf) 254, 3. Leonhard Schwab (Oberndorf) 231.

Senioren III: 1. Vlado Sinovec (Genderkingen) 269, 2. Albert Haß (Oberndorf) 256,

3. Arthur Griebsch (Oberndorf) 247.

Sportpistole Auflage - Senioren I: 1. Franz Müller (Oberndorf) 282, 2. Jürgen Scholz (Oberndorf) 248.

Herren III: 1. Kosmas Raul (Bäum.) 290, 2. Manfred Kapfer (Donauwörth) 284, 3. Vlado Sinovec (Genderkingen) 270.

25 Meter Standardpistole - Herren I: 1. Felix Bletzinger (Bäum.) 521, 2. Philipp Eisenwinter (Mertingen) 483, 3. Marc Ginal (Rain) 462.

Herren III: 1. Franz Müller (Bäumenh.) 518, 2. Werner Schön (Bäumenh.) 448, 3. Leonhard Schwab (Oberndorf) 353.

