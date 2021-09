Stätzling zu stark für den FC Mertingen

FCM unterliegt im Heimspiel gegen Stätzling verdient mit 1:3

70 Minuten lang steht es 0:0 in Mertingen – dann fallen die Tore. Das bessere Ende haben dabei die Gäste aus Stätzling für sich.

In der siebten Minute verzeichnen die Stätzlinger den ersten Torschuss der Partie, als Mert Sert aus 16 Metern flach daneben zielt. Für Mertingen fällt erstmals Eric Adam nach einer Viertelstunde auf, als er drei Gegenspieler umdribbelt, aber kurz vorm Schussversuch geblockt wird. Die folgende Ecke setzt Philipp Heckmeier per Kopf am langen Pfosten vorbei. Weitere Chancen verzeichnen erneut Sert in der 21. und Mertingens Co-Spielertrainer Sven Rotzer in der 40. Minute, bevor es nach einer ausgeglichenen, aber chancenarmen ersten Halbzeit in die Pause geht.

Nach Wiederanpfiff bringt Christoph Binder einen FCM-Angriff schnell nach vorne, Michael Gumpps Schussversuch wird geblockt. Mit einer starken Grätsche verhindert Mertingens Verteidiger Vinzenz Wagner eine Chance auf der anderen Seite. Nach 70 Minuten dann ein Treffer: Der auffällige Luis Lindermayr setzt sich auf der Außenlinie durch. Während die Heimelf auf Aus reklamiert, findet Lindermayr den eingewechselten Florian Kreutmayr in der Mitte: 0:1. Doch schon im Gegenzug gleicht Mertingen aus. Nach kapitalem Fehler der FCS-Abwehr tritt Eric Adam an und vollendet flach aus 16 Metern. Doch der Spielstand hält nicht lange.

Schon nach 76 Minuten setzt sich erneut Lindermayr außen durch und bedient Sert, der keine Mühe hat, das 1:2 zu erzielen. Einen Schuss von Lindermayr kann FCM-Torwart Aivara Brazinskas zwar glänzend parieren, gegen den Kopfball von Alexander Meixner bei der nachfolgenden Ecke ist er jedoch machtlos. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit holt Stätzling drei verdiente Auswärtspunkte. (cup)

FC Mertingen – FC Stätzling 1:3 (0:0)

Mertingen Brazinskas, Schweihofer (83. F. Hosp), V. Wagner, Adam, Rotzer, Heckmeier, Gumpp, Schuster, D. Hosp (63. Bestle), Binder (55. Spingler), Bauer (72. Gaugenrieder)

Tore 0:1 Kreutmayr (71.), 1:1 Adam (72.), 1:2 Sert (76.), 1:3 Meixner (86.) Gelb Adam, Gumpp – Sert Zuschauer 200

Die Partie zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem FC Horgau wurde erst um 17.30 Uhr angepfiffen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir über das Spiel erst in der Dienstagsausgabe berichten können.