26.09.2019

Der Bock geht erneut an Florian Gnad

Der Donauwörther gewinnt den Sechskampf, sein Vater ist in dessen Altersklasse ebenfalls erfolgreich. Die Gämse geht an eine Starterin, die heuer erstmals in Harburg dabei ist

„Trotz bestem Sportwetter war die Teilnehmerzahl beim traditionellen Bocksportfest in diesem Jahr gering“, bedauerten die Veranstalter der Turnabteilung des TSV Harburg. In den beiden Hauptwettkämpfen um Gämse und Bock stellten sich vier Frauen und sechs Männer den Herausforderungen, die die außergewöhnlichen Sportanlagen auf dem Bock zu bieten haben: Steinstoß, Lauf um den Bock, Hindernislauf, 100-Meter-Sprint, Weitsprung und Schleuderball.

Franziska Badent (TSV Pfuhl) konnte sich deutlich von ihrem Mitkonkurrentinnen absetzen und schaffte es bei ihrer Bocksportfestpremiere gleich ganz oben aufs Siegertreppchen. Sie bekam die Gämse als Siegestrophäe. Die Plätze zwei bis vier gingen an Sabrina Schiele (TSV Wertingen), Antonia Schäfer (TSV Harburg) und Sandra Hildebrandt (TSV Pfuhl). Florian Gnad vom VSC Donauwörth konnte den Titel des Vorjahres verteidigen und holte sich erneut den Bock. Tobias Anton (LG Zusam) und Paul Sandmann (TSV Puhl) belegten knapp dahinter die Ränge zwei und drei.

Im Vierkampf der Frauenhauptklasse siegte Monika Heß (TSV Puhl) mit deutlichem Abstand vor Saskia Furtag und Claudia Markert (beide TSV Harburg). Stefanie Hintz (TSV Pfuhl) wurde Vierte. Beim Männer-Vierkampf lieferten sich die Teilnehmer des TSV Wertingen einen internen Vereinswettkampf, den Andre Grandel für sich entscheiden konnte.

Seriensieger Hannes Hingst und Heinz Benaczek (beide TSV Harburg) absolvierten den Vierkampf in ihren jeweiligen Altersklassen (+70 und +60) und zeigten Leitungen, die sich sehen lassen konnten. In der Altersklasse der 50- bis 59-Jährigen konnte Martin Gnad (genau wie sein Sohn) den Sieg des Vorjahres verteidigen. Er verwies Joachim Vogg (TSV Pfuhl) und Eckhard Seiler (TSV Harburg) auf die Plätze.

Die Staffelwettbewerbe erfreuten sich wieder großer Beliebtheit. Auch das „Baumstammwerfen“ stand wieder auf dem Programm, das seit dem 75. Jubiläum im Jahr 2017 neben Maßkrug- und Steinstoßstaffel zum Programm gehört. „Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder mehr Teilnehmer dabei sind“, so Gabriele Mugrauer vom TSV Harburg abschließend.

Sechskampf „Bock“ 1. Florian Gnad (VSC Donauwörth), 2. Tobias Anton (LG Zusam), 3. Paul Sandmann (TSV Pfuhl), 4. Jakob Nägler (VSC Donauwörth), 5. Moritz Schütze (VSC Donauwörth), 6. Simon Winkler (TSV Pfuhl).

Sechskampf „Gämse“ 1. Franziska Badent (TSV Pfuhl), 2. Sabrina Schiele (TSV Wertingen), 3. Antonia Schäfer (TSV Harburg), 4. Sandra Hildebrandt (TSV Pfuhl).

Schülerinnen C Hannah Kehl (TSV Buttenwiesen)

Schülerinnen D Viktoria Hintz (TSV Pfuhl)

Schülerinnen E Lea Mugrauer (TSV Harburg)

Männliche Jugend B Louis Benaczek (VSC Donauwörth)

Schüler A Lino Tatz (TSV Harburg)

Schüler C Leo Benaczek (VSC Donauwörth)

Schüler D Sebastian Kehl (TSV Buttenwiesen)

Schüler E David Kehl (TSV Buttenwiesen).

Themen folgen