18.05.2019

Der FC Mertingen feiert die Meisterschaft

Der FCM feiert nach einem 0:0 gegen den TSV Wertingen den Titel. Riedlingen kommt nicht über 2:2 hinaus, ebenso wie ersatzgeschwächte Altisheimer. Sieg für Wörnitzstein.

Lange musste der FC Mertingen beim 0:0 gegen Verfolger TSV Wertingen zittern, doch am Ende reichte das Remis zur Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die Bezirksliga. Altisheim konnte am letzten Spieltag zumindest einen Punkt holen und auch das Spiel der Riedlinger Elf endete unentschieden. Wörnitzstein konnte sich zum Saisonende noch mit drei Punkten gegen Alerheim belohnen.

TSV Wertingen – FC Mertingen 0:0. Der FC Mertingen steigt nach einem intensiven Finale um die Meisterschaft auf. Wertingen machte vor allem in der Schlussphase Druck, schaffte es aber nicht, den Mertinger Abwehrriegel zu durchbrechen. Die erste Halbzeit sahen die rund 400 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torchancen. In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeber dann mehr und erhöhten den Druck weiter. In der 50. Minute hatte Nicolas Korselt per Kopf die Riesenchance zum 1:0, doch der Mertinger Keeper Aivaras Brazinskas hielt sensationell.

Auch Mertingen kam zu Chancen, da die Heimmannschaft in der Defensive offener Stand. So scheiterten etwa Moritz Wagner und Tobias Mauch an Torwart Michael Potnar. In der 72. Minute tauchte Florian Prießnitz alleine vor dem Mertinger Gehäuse auf, schob den Ball aber daran vorbei. Auch in der 89. Minute hatte der TSV noch die Chance auf den Lucky Punch, doch der eingewechselte Christoph Müller verzog aus 18 Metern um Zentimeter. Somit geht der TSV Wertingen zum vierten Mal in Folge in eine Relegation. Beim FC Mertingen brachen dagegen mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jonathan Schädle alle Dämme und das Team feierte ausgelassen die Meisterschaft. (thmi, dz)

SpVgg Deiningen – SpVgg Altisheim/Leitheim 2:2 (0:0). Stark ersatzgeschwächt reiste die SpVgg Altisheim-Leitheim zur SpVgg Deiningen. Trotzdem holten die Männer von Coach Marco Fuchs in der für sie bedeutungslosen Partie ein 2:2. Die erste Halbzeit gehörte den Hausherren, die zahlreiche Torchancen ausließen. Erst kurz vor der Pause kamen auch die Altisheimer zu ersten Möglichkeiten.

Im zweiten Durchgang pfiff der Schiri erst einen Treffer des Deiningers Michael Jais aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zurück (56.), kurz darauf setzte Altisheims Co-Trainer Sven Rotzer einen direkten Freistoß an die Latte (63.). Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Deiningen sofort um und Max Kutscherauer schloss zum 1:0 ab (73.). Im Gegenzug der direkte Ausgleich für Altisheim, als Julian Schmidbauer von halb links aufs Tor schoss und Deiningens Keeper Hahn den harmlosen Schuss durchrutschen ließ (76.). Fünf Minuten später wurde Max Grünenwald im Strafraum von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte Altisheims Publikumsliebling Michael Strobl sicher (82.).

Nach dem 2:2 durch Robin Welchner (87.) keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf die Abstiegsrelegation auf. Diese wurde allerdings durch den späten Ausgleich der Unterthürheimer im Parallelspiel gegen Hainsfarth jäh zunichte gemacht, sodass Deiningen den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten muss. (mm)

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen 2:2 (1:0). Eine starke erste Halbzeit reichte nicht, um den scheiden Coach Michael Jenuwein gebührend zu verabschieden. Die Gastgeber verpassten es trotz Chancenüberschuss, den Sack zu zumachen. Nothofer und Laznik brachten Riedlingen in Führung, diese glich Kohnle nach der Halbzeit mit einem Doppelpack aus. Im Anschluss konnte die erfolgreiche Saison mit großzügiger Unterstützung von Adolf Hillmeier entsprechend gefeiert werden. (spvgg)

SV Wörnitzstein-Berg – SG Alerheim 4:2 (1:1). Die Devise des SVW vor dem Spiel war klar: Mit einem Sieg würde die Heimelf Platz vier und damit das gesetzte Saisonziel erreichen, ein Platz unter den ersten fünf Teams. Die Wörnitzsteiner starteten relativ behäbig. Die teilweise schön herausgespielten Chancen blieben ungenutzt. Doch in der 24. Minute erzielte Oliver Wanner nach schöner Vorarbeit von Maximilian Bschorr das 1:0. In der 34. Minute musste die Stadtteilelf verletzungsbedingt wechseln. Martin Müller konnte auf Grund einer Augenverletzung nicht mehr weitermachen und somit kam Robin Klinger zu seinem Debüt in der Kreisliga. Allerdings war seine erste Aufgabe, den Ball aus dem Netz zu holen, denn Simon Schmidt verwandelte eine Ecke zum überraschenden 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit brachte Daniel Habersatter den SVW wieder in Führung. Nach schönen Paraden des Ersatztorwarts der Wörnitzsteiner glich Lars Rau zum 2:2 (79.) aus. Doch Alexander Musaeus erzielte per Strafstoß sein 14. Saisontor und brachte die Wörnitzsteiner wieder in Front. Den Deckel auf diese Partie machte Manuel Marks in der 89. Minute, als er einen Konter zum 4:2 vollendete. (svw)

