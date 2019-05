16:10 Uhr

Der TSV Rain ist Vizemeister

Der 3:1-Sieg gegen den TSV 1865 Dachau sichert nicht nur den zweiten Tabellenrang, sondern auch die Relegation zur Regionalliga Bayern.

Von Michael Ruisinger

Seine großartig gespielte Rückrunde krönte der TSV Rain im Heimspiel gegen den TSV 1865 Dachau mit einem 3:1-Sieg. Durch diesen Erfolg qualifizierten sich die Schützlinge von Chef-Trainer Daniel Schneider und Co-Trainer Johannes Müller nicht nur endgültig für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern, sondern sie sicherten sich auch noch die Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd.

Dabei sah es in der Anfangsphase gar nicht so gut aus. Die Gäste aus Dachau wollten ihre letzte Chance, um den Aufstieg mitzuspielen, wahrnehmen und bestimmten die Startphase. Dachau hatte in diesem Zeitfenster auch zwei richtig gute Torgelegenheiten. So in der 4. Spielminute, als der ehemalige Rainer Christian Doll Nikolaus Grotz bediente. Doch zum Leidwesen seiner Mitspieler hob Grotz das Spielgerät am linken Pfosten vorbei. Sechs Minuten später kam Doll in aussichtsreicher Position zum Torschuss, doch Innenverteidiger David Bauer brachte seinen Kopf an den gefährlichen Ball. Dachau war weiter gut dabei und hatte in der 20. Spielminute erneute einen gefährlichen Torabschluss. Spielführer Dominik Schäffer bediente Nikolaus Grotz. Doch der aufmerksame Rainer Schlussmann Kevin Maschke war um Sekundenbruchteile eher am Ball als der Dachauer Offensivspieler.

TSV Rain demonstriert seine Stärke

Eine Demonstration seiner Stärke zeigte der TSV Rain in der 25. Spielminute. Quasi aus dem Nichts ging der Gastgeber mit 1:0 in Führung. Stefan Müller bediente den im Fünfmeterraum lauernden Julian Brandt mit einem super Zuspiel. Dieser schloss mit dem Tor ab.

Die Rainer waren nun in ihrem Element und erspielten sich durch ihr technisch starkes Spiel weitere Torchancen. Zweimal Julian Brandt und zweimal Maximilian Käser konnten diese jedoch zunächst nicht nutzen. Schließlich war es in der 39. Minute doch so weit: Johannes Müller beförderte das Spielgerät von links ins Zentrum. Julian Brandt brachte seine Fußspitze an den Ball und erhöhte auf 2:0. Die nun sehr starke Rainer Spielphase nutzte Maximilian Käser kurz vor der Pause zum 3:0. Nach einer Flanke von Michael Knötzinger war Maximilian Käser da und erzielte in der 44. Minute den Pausenstand.

Rains Trainer Daniel Schneider lobte in der Pause den couragierten Auftritt seines Teams, forderte aber gleichzeitig für die zweiten 45 Minuten eine hohe Konzentration von seiner Mannschaft ein. Die Mannschaft setzte die Vorgabe ihres Chefs gut um und ließ den Gästen aus Dachau zunächst keine weiteren Torchancen. Nach einer Unpässlichkeit in der Rainer Hintermannschaft erzielte Dachaus Spielführer Dominik Schäffer dann aber doch den verdienten Anschlusstreffer (64.).

Der Vizemeister kann sogar noch Kräfte sparen

Mehr ließ Rain aber nicht mehr zu. Das Team konnte es sich in der zweiten Halbzeit sogar leisten, Kräfte zu sparen. Zudem ließen die Rainer doch noch ein paar Torgelegenheiten ungenutzt.

Dachaus Trainer Fabian Lamotte musste zugeben, dass sein Team letztlich keine Chance auf den Sieg hatte.

Daniel Schneider war dagegen mit seiner Rainer Elf zufrieden und sagte: „Wir hatten in den letzten Wochen sehr viel Aufwand betrieben. Den Lohn dafür konnten wir heute mit der Erringung der Vizemeisterschaft ernten. Das heutige Spiel haben wir verdient gewonnen.“

Sein letztes reguläres Punktspiel bestreitet der TSV Rain am kommenden Samstag bei den jungen Löwen des TSV 1860 München II.

TSV Rain: Maschke – Bobinger, Triebel, Bauer, Knötzinger – Schröder, S. Müller – Bär (ab 65. Luburic), J. Müller, Brandt (ab 71. Krabler) – Käser (ab 65. Cosic):

TSV 1865 Dachau: Mayer – Ettenberger, Lamotte, Weiser, Vötter – Sinani, Schäffer – Brey (ab 78. Bytyqi), Grotz (ab 74. Weiss), Ricter (ab 62. Todorovic) – Doll.

Tore: 1:0 Julian Brandt (25.), 2:0 Julian Brandt (39.), 3:0 Maximilian Käser (44.), 3:1 Dominik Schäffer (64.) Gelbe Karten Dominik Bobinger, Rene Schröder, David Bauer – Sebastian Brey, Nikolaus Grotz, Dominik Schäffer Zuschauer: 205

