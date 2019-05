vor 44 Min.

Die weiße Weste gewahrt

Mertingens Herren II und Herren 60 gewinnen auch im dritten Saisonspiel. Den Herren I fehlt das Quäntchen Glück

Licht und Schatten beim TC Mertingen: So knapp die Niederlage bei der ersten Herrenmannschaft, so knapp fiel der Sieg bei der zweiten aus.

TC Mertingen – DJK Langenmosen 4:5. Nach den Einzeln stand es 2:4. Nur Mathias Fliegen gelang es, seinen Match-Tiebreak zu gewinnen. Daniel Sailer siegte in zwei Sätzen. Michael Brosch, Manfred Exner und Felix Fuhr unterlagen jeweils knapp im Match-Tiebreak. Maxi Rothgängel verlor in zwei Sätzen. In den Doppeln setzten die Mertinger alles auf eine Karte, und ein Sieg schien greifbar nahe. Sailer/Exner und Rothgängel/Fuhr gewannen klar in zwei Sätzen. Fliegen/Brosch mussten sich jedoch nach klar gewonnenem ersten Satz noch mit 5:7 und 3:10 geschlagen geben.

TC Tagmersheim – TC Mertingen 4:5. Schon wieder gelang den Gästen nach einem 2:4-Rückstand nach den Einzeln ein 5:4-Erfolg. Johannes Grund im Match-Tiebreak und Daniel Schmid in zwei Sätzen sorgten noch für Spannung. Max Schlegel, Benni Lang, Andreas Exner und Sebastian Burlefinger verloren in zwei Sätzen. In den Doppeln siegten Schlegel/Schmid und Lang/Burlefinger jeweils in zwei Sätzen. Spannender machte es das Dreier-Doppel Grund/Exner. Nach verlorenem ersten Satz gewannen sie letztendlich noch mit 6:4 und 10:5.

40, Kreisklasse 1 TC Mertingen – TV Hörzhausen 0:9. Im Einzel konnte nur Manfred Bastian seinem Gegner Paroli bieten. Er verlor jedoch im Match-Tiebreak mit 2:10. Mario Stein, Karl-Heinz Welter, Wolfgang Häckel, Lutz Kienzle und Marc-Oliver Kirsammer unterlagen ihren Gegnern klar. Auch im Doppel dominierten die Gäste.

60, Bezirksklasse 2 TC Hausen – TC Mertingen 3:6. Bei den starken Gastgebern verteidigten die Gäste ihre weiße Weste und führen die Tabelle an. Nach Einzelsiegen in zwei Sätzen von Christian Exner und Michael Kohl und den Siegen im Match-Tiebreak von Bruno Leberle und Alfred Fliegen lag man schon mit 4:2 in Front. In den Doppeln sorgten Fliegen/Gatterer für den Siegpunkt. Sie gewannen ebenso in zwei Sätzen wie Exner/Kohl. Leberle/Prieler unterlagen nach gewonnenem zweiten Satz im Match-Tiebreak mit 8:10.

70, Bezirksliga TC Mertingen – TeG Neuburg 0:6. Gegen die starken Gäste aus Neuburg hatte die Heimmannschaft keine Chance. Im Einzel konnte lediglich Franz Gatterer mithalten. Er verlor aber dann im Match-Tiebreak mit 5:10. Franz Gross, Hermann Kreichauf und Franz Zeug unterlagen in zwei Sätzen. Auch in den Doppeln blieb den Mertingern der Ehrenpunkt versagt. Kreichauf/Gatterer und Zeug/Lukow verloren klar.

18, Kreisklasse 1 TC Mertingen – SpVgg Riedlingen 6:0. Ohne große Gegenwehr gewannen die Junioren ihr Heimspiel. Alle Einzel und Doppel wurden in zwei Sätzen gewonnen.

18, Kreisklasse 1 TSV Harburg – TC Mertingen 0:6. Auch die Juniorinnen gewannen ihr Auswärtsspiel deutlich und demonstrierten in Harburg ihre Überlegenheit. Die Einzel und Doppel wurden in zwei Sätzen entschieden.

16, Bezirksklasse 1 TC Wehringen – TC Mertingen 0:6. Genauso stark zeigten sich die Knaben im Auswärtsspiel und siegten ebenfalls deutlich. Auch sie gewannen ihre Einzel und Doppel in zwei Sätzen. (tcm)

