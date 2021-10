Donau-Ries

15.10.2021

Amateur-Fußball: Jetzt schlägt Wemding sogar den Spitzenreiter

Über 90 Minuten machte Altisheim-Leitheim (in Rot) dem Bezirksliga-Absteiger Holzkirchen das Leben schwer. Der rächte sich mit zwei ganz späten Treffern.

Plus Aufsteiger TSV Wemding gewinnt auswärts beim Tabellenführer und setzt sich in der Kreisliga Nord vorne fest. Ein 20-Minuten-Spektakel liefern Neuburg und Feldheim.

Nicht nur in Rain und Wörnitzstein fallen am Wochenende Last-Minute-Treffern – auch auf anderen Plätzen entscheiden sich Partien erst in der Schlussphase. Für Rain II oder Altisheim etwa zum Leidwesen.

