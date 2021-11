Donau-Ries

05.11.2021

Fußball in Donau-Ries: Erneute Corona-Absagen

Plus In der Kreisliga Nord fallen gleich zwei Spiele aus. Sportlich zeichnen sich vor allem zwei Reserve-Teams aus: Rain II marschiert, Wörnitzstein II überrascht.

Der Rückrundenauftakt im Amateur-Fußball bot manche Überraschung - nicht jede davon im sportlichen Sinne. Statt drei Teams aus der Region Donauwörth war am Wochenende in der Kreisliga Nord nur Altisheim im Einsatz. Mit Rain II, Riedlingen und Mauren behauptet sich jeweils in der Kreisliga sowie der Kreis- und A-Klasse ein Team aus der Region auf den Spitzenplätzen. Während Rain II dabei selbst ein Ausrufezeichen setzt, kann sich Mauren für den nun satten Acht-Punkte-Vorsprung bei der SVW-Reserve bedanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen