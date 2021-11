Letztes Heimspiel 2021 für Wörnitzstein

Plus Sowohl der Vorletzte FC Mertingen als auch der starke Aufsteiger SV Wörnitzstein treffen am Wochenende auf Teams aus dem Tabellenkeller.

Beim direkten Konkurrenten Ziemetshausen will der FC Mertingen alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen und die Abstiegsplätze zu verlassen. Sein letztes Heimspiel des Jahres gewinnen will auch Aufsteiger Wörnitzstein. Gegner ist der SC Bubesheim.