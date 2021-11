Für welche Fußballteams die Winterpause gerade recht kommt

Plus Die meisten Amateurkicker im Landkreis Donau-Ries haben Winterpause. Zum Glück, sagen die einen. Schade, meinen andere. Und auch der Spielleiter zieht Bilanz.

Für die meisten Kicker in der Region ruht nun der Ball. Unterhalb der Bezirksebene stehen nur noch vereinzelt Nachholspiele auf dem Programm. Doch ob diese überhaupt stattfinden, scheint fraglich. „Vonseiten des BFV ist gewünscht, dass die Begegnungen durchgezogen werden“, weiß Wolfgang Beck. Er ist im Fußballkreis Donau Gruppen-Spielleiter. Allerdings müsse man abwarten, welche Beschlüsse die Staatsregierung in München nun trifft. Es könnte auch zum allgemeinen Stopp im Amateurbereich kommen. Für Beck wäre ein solches Szenario, auch wenn es für seine Planungen erneuten Mehraufwand bedeutet, nicht tragisch.