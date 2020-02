Erneut wäre für den TSV Rain mehr drin gewesen

Plus Mit 7:9 zieht der TSV in der Landesliga den Kürzeren. Gegen den TV Waal ist das Spiel wieder knapp und voller Dramatik. Das Fazit fällt dennoch positiv aus.

Wieder war der TV Waal der Gegner des TSV Rain, wieder setzte es eine Niederlage. Wenngleich diese mit 7:9 knapper ausfiel, als noch im Hinspiel. Schon damals hatte man aufseiten des TSV Rain das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre als die 5:9-Heimniederlage gegen den TV Waal. Und diesmal sollte das Spiel sogar noch dramatischer verlaufen.

Allzu viele knappe Spiele waren zugunsten der Ostallgäuer ausgegangen und hatten die Partie letztlich entschieden. Beim Gastspiel der Rainer an der Singold – zu ungewohnter Stunde am Vormittag – nun das Déjà-vu: Auch diesmal fielen wieder, mit einer Ausnahme, alle knappen Partien an den Tabellenvierten der Landesliga Westsüdwest, der deswegen denkbar knapp auch im zweiten Vergleich der beiden Mannschaften die Oberhand behielt.

Marco Klein hat kein Glück im Einzel

Ausgerechnet die Doppel, in den letzten Partien immer ein Trumpfstück des TSV Rain, entschieden die Begegnung diesmal zuungunsten der Blumenstädter. In den Einzeln waren die beiden Teams nämlich absolut ebenbürtig – alle drei Paarkreuze endeten unentschieden 2:2. Aufseiten der Gäste überragte Spitzenspieler Gerhard Wittmeier, der gegen das starke vordere Paarkreuz des TV Waal mit Michael Endhart und Herbert Fabisch doppelt punktete.

Dagegen agierte Marco Klein diesmal etwas glücklos. Gegen Endhart vergab er einen sicher geglaubten Sieg noch. Er hatte schon 2:0 nach Sätzen geführt. Doch sein Kontrahent kämpfte sich zurück ins Spiel, gewann den dritten und vierten Satz und sicherte sich im fünften mit 14:12 noch den Sieg. In der Mitte und hinten kamen Wolfgang Römer, Jürgen Genz, Artur Klein und David Wenninger zu je einem Erfolg.

Dramatik im Schlussdoppel

Dramatik dann im Schlussdoppel: M. Klein/Genz, die schon ihr Eingangsdoppel gewonnen hatten, schnupperten gegen das beste Doppel der Liga, Endhart/Fabisch, am Remis, verloren die umkämpfte Partie aber schließlich mit 10:12 im Entscheidungssatz.

Durch den Sieg kletterte der TV Waal auf den dritten Tabellenrang, während der TSV Rain weiter Platz fünf innehat.

„Kein Grund, niedergeschlagen zu sein! Wir können auch gegen Mannschaften aus der vorderen Tabellenhälfte mithalten!“, resümierte Jürgen Genz, nachdem der erste Frust der Niederlage verdaut war. Nun geht der Blick auf die noch ausstehenden sechs Saisonspiele.

Die nächste Aufgabe für das Rainer Team wird wohl nicht leichter werden, geht es doch am 7. März gegen den Tabellenführer aus Dillingen. (wrö, dz)

