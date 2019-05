18.05.2019

Es wird emotional

Letztes Spiel für Feldheims Trainer André Fuchs. In der Kreisliga Ost trifft der SVF auf die DJK Lechhausen

Am letzten Spieltag der Kreisliga Ost empfängt der SV Feldheim die DJK Lechhausen. Die Mannschaft um Trainer Sebastian Kalkbrenner steht momentan auf dem Abstiegsrelegationsplatz und will diesen im letzten Spiel unbedingt halten.

Für den SV Feldheim hingegen geht es schon länger nicht mehr um den Abstieg. Das letzte Saisonspiel ist zugleich das letzte Spiel des Feldheimer Spielertrainers André Fuchs. Nach vier gemeinsamen und sehr erfolgreichen Jahren trennen sich hier die Wege.

Ein bisschen wehmütig, aber auch konzentriert auf das anstehende Spiel gibt sich Coach Fuchs: „Ich denke, am Samstag wird es sicher sehr emotional für mich. Langsam wird mir klar, dass es mein letztes Spiel mit dieser Mannschaft ist. Ich wünsche mir natürlich noch einmal einen Sieg zum Abschluss. Aber egal wie das Spiel ausgeht, ich möchte es einfach nur genießen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft und dankbar für die letzten vier sehr erfolgreichen Jahre in denen ich ihr Trainer sein durfte und in denen ich so viele Freundschaften schließen konnte.“ (sib)

Themen Folgen