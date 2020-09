16:04 Uhr

FC Mertingen visiert in der Bezirksliga die nächsten Zähler an

Nach dem Auftaktsieg in Adelzhausen erwartet der Aufsteiger nun einen früheren Bayernligisten. Was Rain vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten Hoffnung macht.

Von Patrick Widinger und fabian kapfer

Während der FC Mertingen mit Rückenwind in sein erstes Punkt-Heimspiel in diesem Jahr vor eigener Kulisse geht, steht die abstiegsgefährdete Zweite Mannschaft des TSV Rain vor einer hohen Auswärtshürde beim Tabellenzweiten.

FC Mertingen – TSV Aindling Auswärts drei Punkte zum Start geholt und dabei einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, den BC Adelzhausen, weiter distanziert – besser konnte der Punktspielauftakt für Mertingen kaum laufen. Mit nun 25 Punkten steht der FCM nun drei Punkte vor dem Relegations- und sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Am Sonntag geht es für das Team von Spielertrainer Bernhard Schuster zu Hause gegen den früheren Bayernligisten TSV Aindling, der sein Auftaktspiel ebenfalls gewinnen konnte.

Spielertrainer Bernhard Schuster will das Polster vergrößern

„Wir spielen im Herbst mit Wertingen, Rain und Affing gegen drei direkte Konkurrenten. Dazu jetzt am Sonntag gegen wieder erstarkte Aindlinger. Deshalb können wir erst von einem rundum guten Start sprechen, wenn diese Spiele gespielt sind, und wir danach den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern konnten“, so Schuster.

Gegner Aindling siegte zwar vergangenen Sonntag knapp, aber verdient gegen Schlusslicht Holzkirchen (1:0), doch auch dort gibt es noch deutlich Luft nach oben. „Es war ein schweres Spiel für uns, aber wenn man zu Hause gewinnt, ist man immer zufrieden“, so TSV-Trainer Christian Adrianowytsch. In jedem Fall stehen sich am Sonntag zwei Gegner auf Augenhöhe gegenüber, einen Favoriten gibt es nicht. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

SC Bubesheim – TSV Rain II Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison des TSV Rain II: Gegen Hollenbach gelang eine ansprechende Leistung, die Tillystädter kamen dreimal nach Rückstand zurück und stehen nach dem Schlusspfiff trotzdem mit leeren Händen da. Beim Auftakt in Rain tat sich der Favorit lange schwer, siegte jedoch am Ende in der Tillystadt. Für die Zweitvertretung der Rainer, die somit weiter auf Abstiegsplatz 14 verweilen, wären Punkte wichtiger gewesen, als lobende Worte. Trainer Markus Kapfer: „Wir haben zum einen gezeigt dass wir mit einem Topteam absolut mithalten können, andererseits haben wir uns selber wieder einmal mehr geschadet als dem Gegner.“ Es sei nicht das erste Mal in der Saison gewesen, das unnötige Fehler den TSV Punkte gekostet hätten.

Gegner Bubesheim hat eine sehr hohe Qualität im Kader

Nun steht mit dem Duell beim SC Bubesheim ein Auswärtsspiel bei der Mannschaft „mit der vielleicht besten Qualität in der Liga“ an, wie Kapfer betont. Hoffnung auf einen Punktgewinn beim Tabellenzweiten hat er dennoch: „Nach der langen Pause passen bei vielen Mannschaften die Abläufe noch nicht genau und auch bei Bubesheim klappt derzeit nicht alles“, so Kapfer. Der kommende Gegner hatte vergangenes Wochenende seine Partie in Wertingen überraschend mit 1:2 verloren. Kapfer fordert von seiner Mannschaft deshalb besondere Konzentration: „Ich weiß, dass ich das nicht zum ersten Mal diese Saison sage. Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir etwas holen können, wenn wir fokussiert auftreten und unsere Leistung auf den Platz bekommen.“

