Fußball-Nachlese

vor 34 Min.

Unwetter sorgt für Verzögerungen und auch einen Spielabbruch

Plus Dass das Wetter Einfluss auf Fußballspiele hat, kommt immer wieder vor. Beim SVDE gab es am Sonntag eine Geduldsprobe, für Harburg ging es gar nicht weiter.

Von Manuel Wenzel

Bei Wolfgang Beck sind am Sonntag Erinnerungen wach geworden. Erinnerungen an den ersten Spieltag vor zwei Jahren. Damals, am 28. Juli 2019, hatte es im Raum Wemding am frühen Sonntagnachmittag stark zu regnen begonnen. Da die Niederschläge über Stunden andauerten, wurden die beiden Kreisklassen-Begegnungen des TSV Wemding gegen Sportclub D.L.P. und des TSV Wolferstadt gegen Flotzheim/ Fünfstetten wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt. „Daran musste ich natürlich gleich denken“, so der Gruppenspielleiter im Kreis Donau. Am vergangenen Sonntag nun hatte es der Himmel anfangs mit den Kickern in der Region noch ganz gut gemeint – vielerorts gab es aber in der zweiten Halbzeit ein Unwetter. Das blieb wieder nicht folgenlos.

