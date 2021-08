Nur noch geimpft, genesen oder getestet auf den Sportplatz?

Plus Im Kreis Dillingen gibt es strenge Corona-Regeln. Das hat auch Folgen für Kicker aus dem Donau-Ries-Kreis, die dort nun spielen - und für die Zuschauer ebenso.

Die Corona-Zahlen steigen. Da macht der Landkreis Donau-Ries keine Ausnahme. Hier liegt die Inzidenz aber weiter unter der noch immer bedeutsamen 50er-Marke, am Freitag betrug der Wert 42,6. Anders sieht die Lage im Kreis Dillingen aus: Dort bewegt man sich seit Längerem konstant über 50, weshalb seit einigen Tagen verschärfte Maßnahmen gelten. Diese betreffen auch den Sport - und damit zugleich einige Donau-Rieser Fußballmannschaften, die am Wochenende im Nachbarlandkreis im Einsatz sind.