SVW-Frauen kassieren eine 0:4-Niederlage

Wörnitzstein lässt in Biberbach viele Chancen liegen. Oberndorferinnen spielen Remis

Während der SV Wörnitzstein-Berg in der Bezirksoberliga eine klare Niederlage kassiert, kommt der VfB Oberndorf eine Klasse tiefer zu einem Punkt bei einem Tabellennachbarn.

(2:0). Die Niederlage gegen den Landesliga-Absteiger war verdient, fiel jedoch um einiges zu hoch aus. Dabei glänzte die Heimelf durch eine hundertprozentige Chancenauswertung. Die Anfangsviertelstunde war bestimmt von Hektik und Kampf, und es konnte sich keine Mannschaft große Vorteile verschaffen. Biberbach ging mit dem ersten vernünftigen Angriff in Führung. Michelle Perfetto verwandelte eine Flanke zum 1:0 (15.). Danach verloren die Gäste etwas den Faden, und durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Lena Haupt fiel das 2:0 (22.). Laura Weiß spitzelte Perfetto den Ball vom Fuß, diese kam dabei zu Fall, und der Schiedsrichter sah ein Foulspiel. Zehn Minuten vor der Pause übernahmen die Gäste die Initiative und hatten einige Chancen zum Anschlusstreffer. Sandra Melan hatte Pech mit einem sehenswerten Freistoß, der von der Unterkante der Latte kurz vor der Linie aufprallte (35.). Wenige Minuten später war ein Kopfball von Julia Bruckmeier sichere Beute von Torhüterin Verena Knöpfle.

Nach dem Seitenwechsel vorerst das gleiche Bild: Wörnitzstein drängte die Heimelf in die eigene Hälfte, verpasste jedoch erneut den möglichen Anschluss. Knöpfle parierte gegen Hannah Gunzner (58.). Mit dem ersten Konter in der zweiten Halbzeit fiel dann die Entscheidung (68.). Erneut Haupt vollstreckte frei stehend vor Torhüterin Corina Wolfinger. Danach verflachte die Begegnung, und Perfetto erhöhte gegen resignierende Gäste auf 4:0 (79.). (dz)

Wörnitzstein Wolfinger, Rupprecht, Böld, Wenninger, Weiß, Moll, Melan, Bruckmeier, Gunzner (63. Baumgärtner), Hörmann, Holler.

(0:0). Nach ihrem ersten Sieg in der vergangenen Woche konnten die Oberndorfer Damen erneut einen Punktgewinn verzeichnen. Bereits nach wenigen Minuten bot sich die erste Chance für den VfB, jedoch scheiterte Jana Löhle mit einem Freistoß an der Torlatte. Direkt im Anschluss landete ein Schuss von Mona Dirr klar hinter der Torlinie, doch Schiedsrichter Matthias Kumitz konnte dies aus schlechter Position nicht erkennen und gab das Tor nicht. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die Gäste am Drücker, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen.

In der 48. Minute bejubelte der VfB das 0:1 durch ein Eigentor, das nach Ecke von Nadine Rieg fiel. Anschließend kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und belohnte sich dafür in der 59. Minute mit dem Ausgleich durch Angelina Fröhlich. Obwohl der SV Grasheim ab diesem Zeitpunkt spielbestimmend war, konnte der VfB immer wieder Nadelstiche durch Konter setzen. So auch in der 80. Minute, als Rebecca Rudat Anja Bock freispielte und diese nur noch durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den anschließenden Elfmeter vergab aber Rieg, somit blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Bereits heute Abend um 19.30 Uhr tritt der VfB Oberndorf zu Hause gegen den Bezirksoberligist TSV Pfersee Augsburg im BFV-Pokal an. (dz)