Fußball

vor 17 Min.

Wer spielt gegen wen? Die Ligen-Einteilung im Fußball steht fest

Plus Nun wissen die Donau-Rieser Fußballer definitiv, wer in der neuen Saison ihre Gegner sind. Warum die Kreisklasse Nord 2 nun einen Verein weniger aufweist.

Von Manuel Wenzel

Dass der TSV Rain auch in der kommenden Fußball-Saison in der Regionalliga antreten sein wird, das stand mit dem Abbruch der Spielzeit 2019/2021 und damit schon lange fest. Auch Bezirksligist FC Mertingen feierte auf diesem Wege den Klassenerhalt. Die Truppe von Spielertrainer Bernhard Schuster wird nun unter anderem vom SV Wörnitzstein-Berg flankiert, für den es als Aufsteiger der Kreisliga Nord eine Etage nach oben ging. Von dort verabschiedet hat sich der TSV Rain II, der erstmals seit 2007 wieder in der Kreisliga antreten muss. Für den Unterbau der Viertliga-Truppe ging es erwartungsgemäß in die Ost-Gruppe. Das wurde bei einer Klausurtagung des Bezirksspielausschuss Schwaben in Neusäß fixiert. Dort wurde die endgültige Einteilung der Fußball-Spielklassen vorgenommen.

