Willkommene Mehrbelastung

Nach drei Niederlagen in der Liga kommt der Pokal dem TSV Wemding gerade recht

Die letzten beiden Landkreis-Teams, die es in die sechste Runde und somit ins Halbfinale des Kreispokals Donau geschafft haben, sind die beiden Kreisligisten FSV Reimlingen und TSV Wemding. Nun treffen sie in der Vorschlussrunde des Wettbewerbs im Ries aufeinander. Für die Gäste aus Wemding ist die Partie nicht nur Gelegenheit der Hauptrunde im Totopokal einen Schritt näherzukommen – sondern auch Wiedergutmachung für die vergangenen Ligaspiele zu leisten und sich wieder in Form zu bringen.

Vor einem knappen Monat gelang den Wallfahrtsstädtern mit einem 4:2 über den heutigen Gegner ein perfekter Saisonstart. Seitdem setzte es in der Liga jedoch drei Niederlagen am Stück – die teils unglücklich, teils durch eigene Unzulänglichkeiten zustande kamen. Gerade nach dem 0:2 am Sonntag in Hainsfarth war die Laune von Trainer Jens Meckert überschaubar. „Wir müssen jetzt aus diesem kleinen Loch rauskommen, enger zusammenrücken und uns auch gegenseitig helfen“, gibt er als Parole aus. Ein Pflichtspiel wie heute sei dabei besser als jedes Training. Unabhängig vom Ergebnis erhofft er sich, dass sein Team wieder gewisse Tugenden und Abläufe zeigt. Da man zuletzt vor allem ziemlich leichte Gegentore kassiert hat, gilt für Meckert: „Wir müssen einfach von Anfang bis Ende konzentriert sein.“

Einige Schützlinge, die angeschlagen sind, werde man mit Blick aufs Wochenende aber schonen. Dass der TSV sich ins Halbfinale des Kreispokals vorgespielt hat, möchte der Coach aber positiv hervorheben. „Das ist ordentlich, da können wir sehr zufrieden sein, deswegen nehmen wir die Aufgabe auch ernst“, so Meckert.

Vor fast auf den Tag genau zwei Jahren trafen sich beide Teams ebenfalls im Kreispokal-Halbfinale, damals jedoch auf der Wemdinger Robertshöhe. In einem spektakulären Schlagabtausch hatte der damals noch klassenniedrigere TSV zwischenzeitlich mit 2:0 und 4:2 (zur Pause) die Nase vorn, ehe sich Reimlingen dank insgesamt fünf Treffern seines Torjägers Dominik Kohnle noch mit 6:4 durchsetzen konnte.

Anstoß am Reimlinger Sommerkeller am heutigen Mittwochabend ist um 18 Uhr. Im zweiten Halbfinale des Pokals im Kreis Donau treffen heute zeitgleich die SG SV Etten-beuren/SV Kleinbeuren und der FC Günzburg aufeinander.