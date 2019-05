11:20 Uhr

Generalprobe für den FC Mertingen

Bevor der FCM im Spitzenspiel um den Titel kämpft, empfängt er zuhause Bezirksliga-Absteiger Wörnitzstein. Altisheim und Riedlingen können dagegen ohne Druck aufspielen.

Von Patrick Widinger

Das Meisterrennen in der Kreisliga Nord verspricht auch am vorletzten Spieltag Hochspannung: Spitzenreiter Mertingen empfängt dazu im Derby den Bezirksligaabsteiger Wörnitzstein – die Generalprobe zum Saisonfinale nächste Woche gegen den Tabellenzweiten Wertingen. Mehr oder weniger gelaufen ist die Saison für Altisheim und Riedlingen. Beide Teams haben den Klassenerhalt sicher und können gegen Marktoffingen und Alerheim befreit aufspielen.

FC Mertingen – SV Wörnitzstein-Berg. Durch das Tor in letzter Sekunde von Spielertrainer Bernhard Schuster in Alerheim hat der FC Mertingen weiterhin zwei Punkte Vorsprung im Titelkampf. „Ein Spiel in dieser Phase der Saison so zu gewinnen, war überwältigend. Das sind Emotionen die man nicht in Worte fassen kann“, so Schuster. Die Aufstiegschancen sind damit weiterhin gut, doch die letzten beiden Spiele haben es in sich. Während zum Saisonfinale das direkte Duell mit dem Tabellenzweiten Wertingen ansteht, geht es am Sonntag zuhause im Derby gegen Wörnitzstein. „Sie haben in dieser Saison bereits gezeigt, wie gut sie sind. Sie hatten lediglich in einigen Spielen personelle Probleme“, sagt Schuster zum Gegner. Ein Spiel mit zwei starken Mannschaften kurz vor Ende der Saison werde auch im Kopf entschieden. „Wir müssen schauen, dass wir uns vom Druck befreien. Durch den größeren Willen und Einsatz können wir diese schwere Aufgabe meistern“, so Schuster. Auf Wörnitzsteiner Seite hofft man positive Energie aus dem 8:0-Kantersieg gegen Hainsfarth zu ziehen: „Das war ein Sahnetag von uns. Uns ist alles gelungen und wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, sagt Trainer Bernd Taglieber. In Mertingen werden dem SVW-Coach wieder einige Spieler fehlen: „Am Sonntag sind wir personell wieder sehr gebeutelt. Für Dominik Marks ist die Saison vorbei und es fehlen unsere Studenten. Mit einem Punkt könnten wir gut leben“, so Taglieber.

SpVgg Altisheim-Leitheim – FSV Marktoffingen. Nach dem 5:1-Kantersieg gegen den TSV Unterthürheim hat die SpVgg Altisheim vergangenen Sonntag den Klassenerhalt endgültig perfekt gemacht. „Der Klassenerhalt war von Beginn an unser Ziel“, sagt Michael Mederle, sportlicher Leiter bei Altisheim. Dieses Ziel habe man erreicht. In den verbleibenden beiden Spielen geht es für Altisheim folglich mehr oder weniger um nichts mehr. Gleiches gilt auch für den kommenden Gegner Marktoffingen, der nach Startschwierigkeiten als Aufsteiger ebenfalls den Ligaverbleib sicher hat. Folglich können am Wochenende beide Teams ohne Druck in die Partie gehen. Die Motivation ist für beide Teams ähnlich: Während die Rieser den direkten Tabellennachbarn mit einem Dreier überholen können, will Altisheim den Tabellenplatz verteidigen.

SG Alerheim – SpVgg Riedlingen. Zwei Mal noch geht Michael Jenuwein als Spielertrainer für Riedlingen noch auf den Platz. Dabei will er bis zum Schluss mit seinem Team erfolgreich sein. „Das Ende rückt näher und wird einem natürlich immer bewusster. Vor allem das letzte Spiel zu Hause gegen Reimlingen wird sicher emotional“, so Jenuwein, der am Sonntag das letzte Auswärtsspiel der Saison beim Schlusslicht Alerheim bestreitet. „Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich holen“, so Jenuwein. Heißt: Beim bereits abgestiegenen Schlusslicht soll ein Dreier her. Dass sich aber auch die Rieser nicht hängen lassen, haben sie vergangene Woche beim 0:1 gegen Tabellenführer Mertingen gezeigt, als sie sich erst in der Nachspielzeit geschlagen geben mussten.

Themen Folgen